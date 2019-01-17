بعثة مصرية تعثر على عملات ذهبية نادرة في الوادي الجديد

تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة عين السبيل بالداخلة في محافظة الوادي الجديد، التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، من العثور على خبيئة، عبارة عن قنينة تحتوي على بعض العملات الذهبية التي ترجع إلى العصر البيزنطي.

صرح بذلك الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في الوزارة، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن العملات ترجع إلى عهد الإمبراطور البيزنطي، قسطنطين الثاني (قنسطانطيوس الثاني، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي بين عامي 317: 361 م)، وقد تولى الإمبراطورية في الفترة من (337:361 م)، وكان معاصرا له البابا اثناسيوس الرسولي، بابا الإسكندرية.

© Sputnik . ahmed abdelwahab عملة ذهبية

وأضاف الدكتور مصطفى أن لكل من هذه العملات وجهين، الوجه الأول يحمل صوره للإمبراطور في أوضاع مختلفة، وتحيط بها بعض الكلمات، ومنها اسم الإمبراطور، أما الوجه الآخر فهو يحمل بعض الرسوم والكتابات التي تشير إلى تاريخ سك هذه العملة.

© Sputnik . ahmed abdelwahab عملة ذهبية

ومن جانبه، قال كامل بيومى أحمد، رئيس البعثة الأثرية ومدير عام آثار الداخلة بقطاع الآثار الإسلامية، إنه تم نقل هذه القنينة الفخارية ومحتوياتها إلى المخزن التابع للمنطقة، وبدأت أعمال الترميم الأولى للعملات والتوثيق الأثري لها، بالاضافة إلى إجراء الدراسات الأثرية والعلمية اللازمة لمعرفة المزيد عنها.