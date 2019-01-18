بينها شرم الشيخ... أرخص منتجعات العالم للأثرياء

© Sputnik . Mikhail Alaeddin استئناف السياحة في سوريا

وتبين أن المدينة التركية أنطاليا هي أرخص مدينة في العالم للإقامة في فندق خمس نجوم، حسب صحيفة " ذي إندبندنت ".

يبلغ سعر أرخص فندق من الدرجة الأولى على الساحل 39.62 دولارًا فقط لليلة الواحدة، وتحظى أنطاليا بشعبية بين السياح، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط وتحتوي على آثار رومانية.

وحصلت المكسيك على المرتبة الثانية بعد أنطاليا، بسعر 41.38 دولارا لليلة في فندق خمس نجوم، وتبعتها شرم الشيخ في مصر بقيمة 50.51 دولارا لليلة، وحصلت أوكرانيا بقيمة 51.23 لليلة الواحدة.

وكشفت الوكالة السياحية المدن التي تحتوي على فنادق خمس نجوم الأغلى في العالم، فوضح أن مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية هي الأغلى، حيث يبلغ سعر الليلة 554.64 دولارا، وتلتها بوسطن الأمريكية بقيمة 539.79 لليلة، وحصلت المدينة اليابانية كيوتو على المركز الثالث وتبلغ قيمة الليلة 534.17 دولارا، وفي المركز الرابع، مدينة نيويورك الأمريكية بـ 469.59 دولارا لليلة، وحظيت لوس أنجليس الأمريكية على المركز الخامس بـ 445.69 دولارا.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير مبيعات التذاكر من الخارج إلى روسيا خلال عطلة رأس السنة، أن شعبية روسيا بين السياح نمت بنسبة 3 %.