مصر تصدر لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة

أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، القرار رقم 39 لسنة 2019م، بتشكيل لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة.

ويأتي إصدار اللائحة الجديدة في إطار استكمال جهود إصلاح مناخ الاستثمار الذي تنفذه الوزارة، من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور، تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، لتحسين المناخ وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.

منطقة حرة متخصصة

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY سحر نصر: أنشأنا مراكز لخدمة المستثمرين في كل محافظات مصر

وحسب بيان لوزارة الاستثمار حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، تكونت اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، هي أحكام عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأي فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.

كما تضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، حيث تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار، والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الالكتروني.

مجلس إدارة

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY سحر نصر: برنامجنا الاقتصادي شجع فرنسا على استثمار 4 مليارات دولار في مصر

وشملت اللائحة الجديدة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمري المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.

وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة، بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.