مقاضاة أم أمريكية "طارت" ابنتها من السيارة بسبب إهمالها (فيديو)

أدينت الأمريكية ميمونة كوناو حسن، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، بسبب مقطع مصور كانت قد صورته سيارة تصادف سيرها مع سير الأمريكية.

المقطع المصور يظهر اللحظة التي طارت فيها طفلة صغيرة من سيارة المرأة الأمريكية على أحد المنعطفات.

لتتعرض ميمونة لتهمة تعريض طفل للخطر، وهي جريمة كبيرة، وجنحة انتهاك قانون، لعدم ربط مقعد الأطفال بالسيارة، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وبحسب البلاغ المقدم للشرطة، فإن الطفلة سقطت من الباب الخلفي من الجهة اليسرى للسيارة في حين كانت أمها، الحائزة على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم فقط، تمر بمنعطف في مدينة مانكاتو، الاثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019.

وبسبب تهمة تعريض طفل للخطر، يمكن أن تقضي المرأة في السجن ما يصل إلى عام وتدفع غرامة تصل إلى 3 آلاف دولار.

وستمثل ميمونة أمام المحكمة في 14 فبراير/شباط 2019.