برعاية إعلامية من "سبوتنيك"... سباق لسيارات الكارتنغ بالقاهرة

أقيمت في القاهرة بطولة" the best driver challenge"، لسباق سيارات الكارتنغ، برعاية إعلامية من "سبوتنيك"، والتي تعتبر أساس رياضة السيارات في العالم، ويمر من خلالها كل سائقي الفورمولا 1.

وقال المدير العام للبطولة، حاتم جمال، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن "هذه الرياضة هي حجر الأساس في رياضة السيارات"، موضحا أن "كل أبطال العالم بدأوا منها حتى الوصول إلى المستويات الكبيرة".

وأشار حاتم إلى "وجود جزء ترفيهي، يمكن استخدام السيارات مع العائلة في الحلبة المجهزة لتجمع كل محبي سباقات السيارات المختلفة، لما في هذه الحلبة من مواصفات عالمية وهو معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والذي يمثله في مصر، نادي السيارات".

© Sputnik . abd allah سباق الكارتنج

وعن السباق، الذي جرى أول أمس، وعلى مدي يومين، قال حاتم: "يوجد 36 متسابق، منهم عدد يشارك في بطولات دولية وعلى مستوى عال"، مشيرا إلى أن "الهدف من البطولة زيادة قاعدة عدد الممارسين للرياضة، من خلال تكرار مثل هذه الفعاليات للجمهور".

وذكر أنه "يوجد دورات تدريبة للهواة الذين يسعون لكسب المزيد من الخبرة عن اللعبة يقوم بها فريق "Old school" يقدم فيها بدائيات القيادة لهذا النوع، ومن ثم يتقدم اللاعب إلى مستويات أعلى عن طريق صقلهم بالخبرات التي يقدمها المدرب، شادي أسامة، وفريق العمل".

© Sputnik . abd allah سباق الكارتنج

وأوضح المدير العام للبطولة، حاتم جمال، أنهم يقيمون بطولات مختلفة في مصر على مدار الأعوام الماضية، لكن الأحدث يعتبر سباق The speed test وهو سباق للسرعة، يمكن للمتسابق أن يشارك فيه بسيارته الخاصة، بعد تصنيفها ضمن مجموعة معينة من نفس المواصفات".

وقال جمال إن "مشاركات الجمهور مختلفة بحسب نوع السباق نفسه، ومدى اهتمام الجمهور به، على الرغم من امتياز حلبة السباق بأنها مجهزة لكل الأنواع"، لكنه نوه إلى أن "الدريفتنغ" هو "أكثر أنواع السباقات جذبا للجماهيرية الكبيرة له في مصر، ولما تتميز به السيارات المشاركة فيه والعروض التي تقدمها وحرفية السائقين من جميع أنحاء العالم العربي والعالم".

© Sputnik . abd allah سباق الكارتنج