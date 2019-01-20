منظم بطولة "الكارتنغ": دورنا تدريب المشاركين في كافة أنواع السباقات

قال هيثم الفردي، أحد منظمي بطولة "the best driver challenge"، لسباق سيارات الكارتنغ، والتي رعتها "سبوتنيك" إعلاميا، إن "دورهم خلال إقامة أي سباق ينظمه فرق (أولد سكول) هو تدريب المتسابقين في كافة أنواع السباقات.

وأوضح الفردي في حوار خاص لـ"سبوتنيك" أن هذا السباق ينظم من خلال الكابتن شادي أسامة، وهو أقدم المتسابقين والمنظمين في مصر، منذ عام 1992، حين بدأ سباق السيارات في مصر".

© Sputnik . abd allah سباق الكارتنج

وأكد أن دورهم خلال التنظيم يكمن داخل الحلبة، وكل ما يخص اللاعبين خلال السباق". وتابع: "البداية في تنظيم الفريق للسباقات، كانت عام 2012 ، كأول خطوة، بداية من بطولة مصر للدريفت، تحت رعاية نادي السيارات والرحلات المصري، كممثل للاتحاد الدولي للسيارات FIA، لكن الاتحاد المصري كان يوقف معظم النشاطات ما تسبب في تخبط في اللعبة".

وأشار الفردي إلى أن "نادي السيارات هو نادي ملكي من أيام الملكية، وله حقوق الاتحاد الدولي للسباقات في مصر ، ومن المؤسسين في الاتحاد الدولي"، لافتا إلى أن "هذه الأمور تسببت في عدم الانتشار المطلوب للعبة".

© Sputnik . abd allah سباق الكارتنج

وعن الحلبة التي يقام فيها السباق، أكد الفردي أنها "معتمدة دوليا من الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام عليها جزء من السباقات، بسبب المواصفات العالمية التي من المفترض أن يكون عليها".

ولفت إلى أن "المشاركات بدأت تعود من خلال الجمهور مرة أخرى، رغم قلة تسليط الضوء عليها في حين أنها تجذب عددا لا بأس به من الجمهور".