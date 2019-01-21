بالفيديو... كيفية حذف رسائل "واتسآب" بعد أن يقرأها المرسل إليه

كشفت مدونة "أندرويد جيفي" عن ثغرة في تطبيق المحادثات الشهير "واتسآب" يمكن للمستخدم من خلالها حذف الرسائل حتى بعد أن يقرأها المرسل إليه، ورغم مرور أكثر من ساعة على إرسالها، وهو الأمر الذي لا يسمح به نظام التطبيق في الحالات العادية.

ونقل موقع RT عن المدونة أن الثغرة المكتشفة يمكن من خلالها حذف الرسائل المقروءة من قبل المرسل إليه حتى بعد مرور فترة طويلة تصل إلى أسبوع على أرسالها، وعرضت الخطوات التي يمكن من خلالها الاستفادة من تلك الثغرة وعي كما يلي:

1-الذهاب إلى إعدادات الهاتف وإغلاق مستقبل الواي فاي وبيانات الهاتف.

2-عن طريق الإعدادات اختيار التطبيقات ثم اختيار الإيقاف الإجباري للواتسآب.

3-من الإعدادات اغلق المحدد التلقائي للوقت والتاريخ.

4-وضع تاريخ الرسائل المراد حذفها.

5-إعادة تشغيل التطبيق.

6-ضغطة مطولة على الرسالة، واختيار حذف الجميع.

وكانت حالة من القلق قد انتابت مستخدمي تطبيق واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بعد أن تسبب خلل غامض في حذف بعض الرسائل.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن العديد من المستخدمين اكتشفوا اختفاء رسائلهم القديمة والتي تم استقبالها منذ عام 2015 أو ربما قبل ذلك، دون سابق إنذار، ورجحت تقارير أن التحديثات والمزايا الجديدة التي يضيفها "واتسآب" تؤثر سلبا على المستخدمين، وخاصة مستخدمي نظام الأندرويد.