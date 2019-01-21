5 أشخاص حد أقصى... واتسآب يفرض قيودا على "إعادة الإرسال"

أعلنت فيكتوريا غراند، نائبة مدير السياسة والاتصالات في تطبيق واتساب، أنه سيتم فرض قيود على خاصية إعادة إرسال الرسائل أو (Forward)، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن غراند قولها بأن التحديث الجديد سيسمح للمستخدم بإرسال الرسالة إلى خمسة مستخدمين كحد أقصى، وذلك في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة، على أن يتم فرض هذه القيود على جميع المستخدمين.

يذكر أن ثمة تحديث جديد في واتسآب سيتيح للمستخدمين الوصول إلى ملصقات "ستيكرز" أكثر مما طرحته الإصدارات السابقة، وذلك بفضل قيام "واتسآب" بالاندماج مع لوحات مفاتيح تابعة لجهات خارجية.

وكانت تتسم الإصدارات السابقة من "واتسآب"، بعدد محدود من "الستيكرز"، وذلك بسبب القيود المفروضة على لوحة المفاتيح الخاصة به.

وستتوفر الملصقات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، الذي كان أول من اكتشف التحديث الجديد لـ "واتسآب".

ويجري حاليا اختبار ميزة "دمج الملصقات" بواسطة "غوغل" من أجل "جي بورد"، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية الذي طورته "غوغل" لهواتف "آيفون" و"أندرويد".