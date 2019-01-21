تعرف على اليوم الأكثر إحباطا في عام 2019

وأشار العالم إلى أن هذا اليوم أصبح الأكثر حزنا بسبب مرور عطلة رأس السنة الجديدة، حيث يشعر الناس بالنشوة من الهدايا والحلويات، أما الآن عليك العودة إلى الحياة الروتينية العادية.
وأضافت وعود الناس في السنة الجديدة، التي لا يستطيع الكثيرون الوفاء بها، الشعور بالحزن والإحباط، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحفظة الفارغة والطقس البارد وقلة ضوء الشمس تؤثر على الحالة المزاجية.
وفي سياق آخر، قال علماء من كلية جامعة لندن، إن الذهاب إلى المسرح أو المتحف أو السينما مرة واحدة على الأقل في الشهر يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب.
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