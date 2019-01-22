حكم بسجن رونالدو 23 شهرا وغرامة تفوق 19 مليون يورو

ووجهت لرونالدو تهمة التهرب من الضرائب في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، بنحو 5.7 مليون يورو، حيث كان في ذلك الوقت، يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.
ومثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب جرائم ضريبية للأعوام من 2011 إلى 2014، بمبلغ 5.7 مليون يورو، ويطال الادعاء العام بسجن رونالدو لمدة عامين.
WATCH: A smiling Cristiano Ronaldo appears in a Madrid court as he avoids 2 years in jail by paying a 19 million euro fine to tax fraud charges pic.twitter.com/w46acESv4e— TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 22, 2019
وكان رونالدو قد انتقل في صفقة هزت أرجاء العالم الكروي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي 30 مليون دولار.
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