حكم بسجن رونالدو 23 شهرا وغرامة تفوق 19 مليون يورو

أفاد المكتب الإعلامي لمحكمة مدريد، اليوم الثلاثاء، بسجن مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لمدة 23 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 19 مليون يورو بتهمة التهرب من الضرائب.

ووجهت لرونالدو تهمة التهرب من الضرائب في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، بنحو 5.7 مليون يورو، حيث كان في ذلك الوقت، يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.

ومثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب جرائم ضريبية للأعوام من 2011 إلى 2014، بمبلغ 5.7 مليون يورو، ويطال الادعاء العام بسجن رونالدو لمدة عامين.

WATCH: A smiling Cristiano Ronaldo appears in a Madrid court as he avoids 2 years in jail by paying a 19 million euro fine to tax fraud charges pic.twitter.com/w46acESv4e — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 22, 2019

​وكان رونالدو قد انتقل في صفقة هزت أرجاء العالم الكروي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي 30 مليون دولار.