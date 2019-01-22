مصرع فتاة "البيكيني" في واد (صور)

لقيت المغامرة ولي جيون من مدينة تايبيه، مصرعها أثناء ممارسة رياضة المشي عبر الجبال في ثوب السباحة "البيكيني".

وعرفت جيون لدى متابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بولعها بهذه الرياضة، إلا أنها لاقت مصيرا محزنا بعد سقوطها في واد في محمية يوشان الوطنية بتايوان.

وأطلقت جيون والبالغة من العمر 36 عاما، نداء استغاثة عبر هاتفها اللاسلكي، ودعت رجال الإنقاذ لنجدتها، وقالت إنها سقطت من ارتفاع 20 مترا، ولم تستطع التحرك.

ومنع الطقس السيئ المروحية من الطيران، والوصول إلى مكان الحادث، لذى اضطر رجال الإنقاذ إلى السير على الأقدام.

ووفقا للبيانات الأولية، كانت المرأة في الجزء السفلي من الوادي لأكثر من 40 ساعة وتوفيت نتيجة انخفاض حرارة جسمها.

وفقا لوكالة المعلومات المركزية لتايوان، بأن جيون خالفت التصريح الممنوح لها وتسلقت جبال أكثر ارتفاعا.