تسجيل
15:32 15 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    نقل متوفي

    ما مصير جثامين الوافدين المتوفين والمعدومين في دول الخليج

    © AP Photo / Arshad Butt
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10

    تختلف إجراءات التعامل مع جثامين الوافدين المتوفين في دول الخليج العربية، وتختلف عملية دفن الجثمان تبعاً لديانة المتوفى، بالنسبة لكافة حالات الدفن، سوف تحتاج إلى المستندات المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر الأصلي (المُلغى من السفارة أو القنصلية)، وإثبات أن تأشيرة الإقامة قد تم إلغاؤها من جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

    الكويت

    تصدرت الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث  يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنغلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية81 ألفا و587 ، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.

    مدينة الرياض، السعودية 25 يونيو/ حزيران 2018
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    قرار سعودي غير مسبوق بشأن الوافدين

    أعلن فيصل العوضي، مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت، صدور قرار جديد بشأن دفن الوافدين الذين لا يتم ترحيل جثامينهم إلى بلادهم حسب مقر إقامة كل وافد في الكويت.

    وأشار العوضي، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يتضمن تقسيم المقابر؛ وفقا لموقع "الوفد"

    على النحو التالي: دفن المتوفى الذي يقطن في محافظة العاصمة بمقبرة الصليبخات، ومحافظات حولي والفروانية والجهراء في مقبرة الجهراء، ومحافظتي مبارك الكبير والأحمدي في مقبرة صبحان.

    وفي وقت سابق قال العوضي، بخصوص دفن الوافدين من نفذ فيهم حكم الإعدام، بأن عملية الدفن ستكون كبقية حالات الوفاة الأخرى، باعتبار أن هناك تقريرا من الطب الشرعي يفيد بحالة الوفاة".

    السعودية

    يبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية، تتوزع كالتالي "الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5 ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%"، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

    مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بعد إقرار ميزانية 2019
    © REUTERS / HANDOUT
    السعودية تفاجئ الوافدين بقرار جديد... ماذا يحدث خلال شهر (فيديو)

    وبالنظر لكثرة عدد الوافدين، أولت السعودية اهتماما كبيرا بخصوص إجراءات دفن الوافدين، ففي وقت سابق وجه الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز الجهات المعنية بإجراءات دفن جثامين الوافدين أو ترحيلهم إلى بلدانهم في حالات الوفاة بالاقتصار على أخذ "موافقة الشرطة" فقط دون الرجوع للإمارة مع الاكتفاء ببيان أسبوعي يُرفع إلى إمارة الرياض بالحالات التي تم دفنها أو ترحيلها، وذلك للتيسير على ذوي المتوفين في مثل هذه الحالات. وفقا لموقع "الرياض".

    فيما أكد رئيس السابق لشؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بالرياض علي باوزير أن توجيه أمير الرياض بالنيابة سيساعد إدارة الطب الشرعي على سرعة الدفن والترحيل وتقليل وقت بقاء الجثث في الثلاجات، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للتسهيل على ذوي المتوفين والكفلاء واختصار الوقت عليهم عند مراجعة الأوراق الخاصة بالدفن أو الترحيل.

    الإمارات

    يفوق عدد الوافدين المقيمين في دولة الإمارات عدد المواطنين، وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن في المزيج السكاني بين المواطنين والوافدين.

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2018 / Giuseppe Cacace
    شرطة دبي تتحرك بعد إهانة وافدين عملة الإمارات

    تتضمن إجراءات دفن الوافدين في دولة الإمارات، شهادة عدم الممانعة من الكفيل متضمنة كافة الالتزامات المالية التي تمت تسويتها. يجب أن تتم إجراءات دفن الموتى المسلمين بسرعة، لذا فإن الإجراءات الرسمية للحصول على شهادة الوفاة وتسجيل حالة الوفاة يمكن أن تتم بعد الدفن.

    ويتوجب على الكفيل أو قريب المتوفى إلى المركز الرئيس لشرطة دبي ومعه جواز السفر الخاص به، سوف تصدر الشرطة خطاباً يطلب من بلدية دبي تصريحاً بالدفن. كما سوف يحتفظون بجواز سفر الكفيل حتى يتم استكمال كافة المستندات الضرورية، بما في ذلك شهادة الوفاة وتسجيل الوفاة. يجب بعد ذلك أن تأخذ خطاب الشرطة إلى إدارة مدافن بلدية دبي حيث ستقوم بالترتيبات الباقية اللازمة للدفن.

    كما تختلف عملية تسجيل حالات الوفاة من إمارة إلى أخرى بحسب ديانة المتوفى ووضعه السكني.

    بالنسبة للوافدين، من الأفضل الاتصال بسفارة أو قنصلية المتوفى في دولة الإمارات للاستعلام عن الإجراءات التي يجب اتباعها.

    ويعتمد حرق أو دفن المتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تحنيط الجثمان ليدفن في بلده الأصلي على إبراز الوثائق المطلوبة.

    انظر أيضا:

    السعودية تفاجئ الوافدين بقرار جديد... ماذا يحدث خلال شهر (فيديو)
    وزير المالية السعودي يتحدث عن تغيير الرسوم المفروضة على الوافدين
    توضيح عاجل من السعودية بشأن الوافدين
    بعد "التكويت"... الكويت تجهز هذا الإجراء لاتخاذه مع الوافدين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مجتمع, السعودية, الكويت, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معبد بورا بيناتاران أغونغ ليمبوانغ، بالي، إندونيسيا
    10 أماكن في العالم لالتقاط صور مدهشة
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك