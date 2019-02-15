ما مصير جثامين الوافدين المتوفين والمعدومين في دول الخليج

تختلف إجراءات التعامل مع جثامين الوافدين المتوفين في دول الخليج العربية، وتختلف عملية دفن الجثمان تبعاً لديانة المتوفى، بالنسبة لكافة حالات الدفن، سوف تحتاج إلى المستندات المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر الأصلي (المُلغى من السفارة أو القنصلية)، وإثبات أن تأشيرة الإقامة قد تم إلغاؤها من جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

الكويت

تصدرت الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنغلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية81 ألفا و587 ، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.

© AP Photo / Nariman El-Mofty قرار سعودي غير مسبوق بشأن الوافدين

أعلن فيصل العوضي، مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت، صدور قرار جديد بشأن دفن الوافدين الذين لا يتم ترحيل جثامينهم إلى بلادهم حسب مقر إقامة كل وافد في الكويت.

وأشار العوضي، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يتضمن تقسيم المقابر؛ وفقا لموقع "الوفد"

على النحو التالي: دفن المتوفى الذي يقطن في محافظة العاصمة بمقبرة الصليبخات، ومحافظات حولي والفروانية والجهراء في مقبرة الجهراء، ومحافظتي مبارك الكبير والأحمدي في مقبرة صبحان.

وفي وقت سابق قال العوضي، بخصوص دفن الوافدين من نفذ فيهم حكم الإعدام، بأن عملية الدفن ستكون كبقية حالات الوفاة الأخرى، باعتبار أن هناك تقريرا من الطب الشرعي يفيد بحالة الوفاة".

السعودية

يبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية، تتوزع كالتالي "الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5 ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%"، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

وبالنظر لكثرة عدد الوافدين، أولت السعودية اهتماما كبيرا بخصوص إجراءات دفن الوافدين، ففي وقت سابق وجه الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز الجهات المعنية بإجراءات دفن جثامين الوافدين أو ترحيلهم إلى بلدانهم في حالات الوفاة بالاقتصار على أخذ "موافقة الشرطة" فقط دون الرجوع للإمارة مع الاكتفاء ببيان أسبوعي يُرفع إلى إمارة الرياض بالحالات التي تم دفنها أو ترحيلها، وذلك للتيسير على ذوي المتوفين في مثل هذه الحالات. وفقا لموقع "الرياض".

فيما أكد رئيس السابق لشؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بالرياض علي باوزير أن توجيه أمير الرياض بالنيابة سيساعد إدارة الطب الشرعي على سرعة الدفن والترحيل وتقليل وقت بقاء الجثث في الثلاجات، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للتسهيل على ذوي المتوفين والكفلاء واختصار الوقت عليهم عند مراجعة الأوراق الخاصة بالدفن أو الترحيل.

الإمارات

يفوق عدد الوافدين المقيمين في دولة الإمارات عدد المواطنين، وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن في المزيج السكاني بين المواطنين والوافدين.

© AFP 2018 / Giuseppe Cacace شرطة دبي تتحرك بعد إهانة وافدين عملة الإمارات

تتضمن إجراءات دفن الوافدين في دولة الإمارات، شهادة عدم الممانعة من الكفيل متضمنة كافة الالتزامات المالية التي تمت تسويتها. يجب أن تتم إجراءات دفن الموتى المسلمين بسرعة، لذا فإن الإجراءات الرسمية للحصول على شهادة الوفاة وتسجيل حالة الوفاة يمكن أن تتم بعد الدفن.

ويتوجب على الكفيل أو قريب المتوفى إلى المركز الرئيس لشرطة دبي ومعه جواز السفر الخاص به، سوف تصدر الشرطة خطاباً يطلب من بلدية دبي تصريحاً بالدفن. كما سوف يحتفظون بجواز سفر الكفيل حتى يتم استكمال كافة المستندات الضرورية، بما في ذلك شهادة الوفاة وتسجيل الوفاة. يجب بعد ذلك أن تأخذ خطاب الشرطة إلى إدارة مدافن بلدية دبي حيث ستقوم بالترتيبات الباقية اللازمة للدفن.

كما تختلف عملية تسجيل حالات الوفاة من إمارة إلى أخرى بحسب ديانة المتوفى ووضعه السكني.

بالنسبة للوافدين، من الأفضل الاتصال بسفارة أو قنصلية المتوفى في دولة الإمارات للاستعلام عن الإجراءات التي يجب اتباعها.

ويعتمد حرق أو دفن المتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تحنيط الجثمان ليدفن في بلده الأصلي على إبراز الوثائق المطلوبة.