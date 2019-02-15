"زومبي الغزلان" يهدد البشر

أطلق خبراء من جامعة ولاية مينيسوتا الأمريكية، الأسبوع الماضي، تحذيرات من مرض قاتل أصاب غزلان في 24 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين، حيث أشاروا إلى إمكانية انتقاله إلى البشر.

وحذر العلماء من المرض الذي أسموه "الهزال المزمن" (Chronic Wasting Disease) أو "مرض زومبي الغزلان" الذي يصيب الغزلان، ويؤدي إلى موتها في النهاية، حسبما ذكر موقع "popsci".

ونفى الخبراء أن تكون هناك لقاحات أو علاجات متاحة للمرض، والتي يقول العلماء إنها تنتشر مباشرة من خلال الاتصال بين الحيوانات، ولكن بشكل غير مباشر من خلال مياه الشرب الملوثة أو الأغذية.

وأكد مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، إمكانية وقوع إصابات في صفوف البشر خلال الأشهر والسنوات القادمة، إذا استمر الوضع على حاله، وقال إنه من المحتمل أن يتم توثيق حالات بشرية مرتبطة باستهلاك اللحوم الملوثة في السنوات القادمة.

ويصف العلماء مرض الهزال المزمن بأنه يشبه جنون البقر الذي عرفه العالم خلال السنوات الماضية والذي "لم يكن مسؤولو الصحة العامة وأولئك الذين يعملون في صناعة لحوم البقر يعتقدون في يوم من الأيام أنه يمكن أن يصيب الناس" على حد تعبير أوسترهولم.

يذكر أن أعراض المرض تشمل خسارة الوزن والتعثر وعدم التناسق في الحركة وعدم الخوف من الناس والعدوانية، وهو ما يفسر لقب "مرض الزومبي".