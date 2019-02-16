الكشف عن قائمة السيارات الأكثر أمانا في العالم

وضع خبراء في مجال صناعة السيارات قائمة بأكثر السيارات أمانا في العالم، معتمدين في تصنيفهم على عدد من المعايير كنظام المكابح وغيرها.

خبراء موقع "Euro NCAP" وضعوا قائمتهم التي نشرها موقع "CarBuyer".

واحتلت سيارة ميرسيدس بينز "ا-كلاس" المرتبة الأولى في فئة السيارات العائلية الصغيرة، كأكثر السيارات في فئتها توفيرا للأمن بنسبة وصلت الى 96 في المئة.

واحتلت سيارتا "فورد فوكس" و"نيسان ليف" الجديدة المرتبتين الثانية والثالثة في القائمة.

وفي فئة السيارات العائلية الكبيرة، احتلت سيارة "أدودي ا6" المرتبة الأولى في فئتها، حيث تم تزويد السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة لمساعدة السائق، واحتلت سيارتا "مازدا 6" و "فولفو ف 60" المرتبتين الثانية والثالثة ضمن هذه الفئة.

وفي فئة سيارات "كروس" حصلت سيارة "BMW X5" على نسبة 89 في المئة من نسبة الأمن لتحتل المرتبة الأولى واحتلت سيارتا "فولكس فاجن طوارق" و"جاكوار آي بيس" المرتبتين الثانية و الثالثة.