جهود حكومية في المغرب لإعداد العاملين في تأهيل مرضى التوحد

يسعى البرنامج الوطني لتأهيل التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، في المملكة المغربية، إلى ضمان المواكبة الملائمة لهذه الفئة، مع توفير التأهيل للعاملين بالمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال.

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وأكدت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، يوم أمس الجمعة 15 شباط/ فبراير، في كلمة بمناسبة إطلاق "البرنامج الوطني لتأهيل التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد"، (رفيق) بالعاصمة الرباط، أن الأمر يتعلق ببرنامج تأهيلي يأخذ بعدا استراتيجيا وإقليميا.

وأشارت الوزيرة الحقاوي إلى أن هذا البرنامج يتميز بكونه أول برنامج سيمكن مختلف الفاعلين المعنيين من تملك الطرق والأساليب الفعالة في تشخيص وتربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، كما يتميز بكونه برنامجا يحترم المعايير الدولية للجودة، من خلال توفر المؤطرين على خبرات وشهادات دولية. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

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وأضافت الوزير المغربية أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى المساهمة الفعلية في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بهذه الفئة، من خلال توفير خبرات وطنية متخصصة في المجال، عبر تكوين مكونين وممارسين يتملكون أحدث الطرق والأساليب التربوية والتأهيلية المشهود بفعاليتها دوليا في مجال إعاقة التوحد، والذي عهد إلى الجامعة الدولية بالرباط وفق منافسة مفتوحة بشروط ومواصفات ومعايير دولية.