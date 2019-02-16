سعوديات يبعن قطع غيار للسيارات في مشروع جديد (صور)

تخوض سعوديات تجربة عمل في محلات بيع قطع غيار للسيارات على طريق الأمير سلطان بن سلمان في جدة.

وقالت موظفتان في المحل، عائشة المطيري وفوزية الغامدي، أن تجربتهما في هذا القطاع ساعدهما على فهم المنظومة التجارية واكتساب خبرة رغم حادثة العمل.

صور | سعوديات يخضن تجربة العمل في محال بيع قطع غيار السيارات في ⁧#جدة⁩.

:

— pic.twitter.com/iUfFDEnqdm — مجتمعنا (@KSASociety) February 16, 2019

ثم أشارتا أن مدة دوامهما يبلغ ثمانية ساعات، بحسب صحيفة "عكاظ".

ومن المخطط افتتاح 12 قطاعا، ووفقا لللصحيفة، أثبتت سيدات سعوديات جدارتهن وكسبن الرهان في مشروع توطين منافذ البيع.

وتمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تغير كبيرة على كافة المستويات، يصفها بعض الخبراء بأنها إيجابية، فيما يرى البعض أنه ستكون لها آثارها السلبية على المجتمع السعودي.