أوبرا وينفري تلتقي بشخصية لبنانية بارزة (صور)

التقت مقدمة برامج حوارية أمريكية، أوبرا وينفري، بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها المنتج، خالد مزنر منذ بضعة، معبرة بذلك عن دعمها لفلم نادين "كفرناحوم".

ونشرت أوبرا وينفري على صفحتها "انستغرام" صورة لقائها بالمخرجة نادين لبكي وزوجها، وعبّرت عن دعمها لفيلم "كفرناحوم" على طريقتها.

وعلقت وينفري على الصورة قائلة: انظروا من أستضيف على الغداء، إنّها المخرجة الرائعة نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنر، أحبّ فيلمهما كفرناحوم كثيراً، وإذا سنحت لكم الفرصة شاهدوه.

في وقت سابق قامت وينفري بنشر صورة من فلم "كفرناحوم"، معلقة لا يمكنني التوقف عن التفكير بالفلم، شاهدته منذ ثلاثة أيام، لم أكن أعلم أن أبطال الفلم هم شخصيات حقيقية، بالإضافة إلى هذين الولدين الاستثنائيين، قصة عن ولد يقاضي أهله ليتوقفوا عن إنجاب أطفال لعدم تمكنهم من تحمل مسؤوليتهم، الفلم يحكي عن هذه القضية وقضايا أخرى، يحكي عن صدمات الفقراء اليومية… وتم ترشيح الفلم لجائزة غولدن غلوب… هذا الفلم يستحق أن تعطيه وقتك، وكفرناحوم تعني الفوضى.

وأعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ترشيح فيلمها "كفرناحوم" الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" الدولي الصيف الماضي، إلى جائزة "غولدن غلوب" العالمية.