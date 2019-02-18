شيرين سيف النصر توضح حقيقة صورها المتداولة

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، شيرين سيف النصر، عن حقيقة صورها التي تم تداولها أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا بين المستخدمين.

ونقلت صحف مصرية محلية عن سيف النصر قولها بأنها "تتواجد حاليا في لندن فى زيارة لشقيقها، وستعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضحت الفنانة المصرية لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الصور التي تم تداولها على صفحات السوشيال ميديا قديمة جدا تعود لفترة ما قبل زواجها السابق من الدكتور رائف الفقي، الذي انفصلت عنه وإنها لم تتزوج حتى الآن.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مجموعة من الصور للفنانة شيرين سيف النصر من عقد قرانها الأخير على الدكتور رائف الفقي وتردد أنها تزوجت وأنها تعيش في قصر والكثير من الشائعات غير الصحيحة.