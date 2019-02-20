تسجيل
15:41 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مشاريع

    قصص نجاح عربية بدأت من الصفر ووصلت للعالمية

    © Photo / Pixabay
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يعتمد الاقتصاد العربي بمعظمه على النفط أولا والزراعة ثانيا، مع صناعات تعتبر خجولة مقارنة بدول أخرى، ويمثل القطاع العام أو الحكومي الجزء الأكبر من هذه الاقتصادات.

    التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع دفع الشباب العربي للتفكير بمشاريع مستقلة، نجح بعض منها في الوصول للعالمية.

    ومن هذه المشاريع:

    سوق كوم

    نجح الشاب السوري رونالدو مشحور من تأسيس موقع "سوق كوم" عام 2005 في دبي، على الرغم من الصعوبات وكون التجارة الإلكترونية غير معروفة نسبيا في العالم العربي، حيث لم يكن إلا عدد قليل من الناس يعرفون أن الشراء ممكن عبر الإنترنت، وكان البعض منهم فقط يستخدم بطاقته الائتمانية على الشبكة العنكبوتية، إلا أن "سوق كوم" أصبحت واحدة من أكبر المواقع الإلكترونية العربية وأغلاها، حيث أعلن أن عدد زواره عام 2016 بلغ 23 مليون، ونجح في بيع 8 ملايين سلعة عبر متاجره، ليعلن موقع "أمازون" عن رغبته بشراء "سوق كوم" بمبلغ يقدر بـ650 مليون دولار، مع ظهور أخبار غير رسمية حول اعتزام شركة إعمار الإماراتية شراء الموقع بنحو 800 مليون دولار، ودخول مجموعة "علي بابا" الصينية على الخط للاستحواذ عليه، لكن الصفقة تمت في النهاية

    لصالح "أمازون" دون الإعلان عن قيمة الصفقة الحقيقية.

    موقع جملون

    بدأ علاء السلال مشروعه "جملون" لبيع الكتب من المنزل عام 2010 في الأردن، حيث كان فريق العمل مكون من أخوته فقط بأعمار تتراوح بين 12 — 22 عاما، حصل على تمويل بسيط لتوسيع أعماله، ليتحول الموقع إلى أكبر منصة إلكترونية لتجارة الكتب في الشرق الأوسط، حيث يبلغ مجموع الكتب المتاحة عليه أكثر من 10 ملايين كتاب، بين العربية والإنجليزية واللغات الأخرى، وعملية التوصيل فيها مجانية داخل الأردن، وبأسعار رمزية لخارج المملكة، وافتتح مكتبا للشركة في دبي، ووصل عدد أفراد العاملين في الشركة إلى 70 شخصا.


    دبليو موتورز

    بدأ رالف دباس حلمه بتصنيع سيارة رياضية، وبدأ بالمشروع عام 2006، قبل أن يفتتح مصنعه الخاص في لبنان تحت اسم W Motor، وينتج اول سيارة فارهة " Lykan HyperSport " عام 2013، التي تبلغ كلفتها 3.4 مليون دولار، ومن ثم ينتقل بعد ذلك بعام إلى دبي، وقد حصل دباس على العديد من الجوائز الدولية على إنجازاته، وهو الآن يستعد لإطلاق الطراز الثاني للشركة.

    موقع غلوورك

    خالد وليد الخضير رجل أعمال وشاب عراقي سعودي، هو الرئيس التنفيذي لمشروع خاص بتوفير فرص عمل عديدة للنساء تحت أسم Glowork، والذي يعتبر أول موقع إلكتروني يُساعد في تمكين المرأة من العمل، وتقديم خدمات التوظيف لها في دول الخليج، حيث يقوم الموقع بالربط بين الباحثات عن عمل وأصحاب العمل، مع وجدود ميزة إتاحة الفرصة للسيدات بالعمل مِن المنزل، بالإضافة لأقسام متعددة متعلقة بالتعليم عن بعد، والتدريب قبل التوظيف، وتنظيم الفعاليات وغيرها. ثم أصبح Glowork شريكا في القطاعين الخاص والعام، ويهدف الموقع إلى تشغيل أكبر عدد مِن النساء في منطقة الشرق الأوسط.

    نظارات إنستابيت

    كانت هند حبيقة تعاني من عدم مقدرتها على قياس نبضات قلبها أثناء ممارستها لرياضة السباحة، فقامت باختراع جهاز مضاد للماء يثبت على النظارات، قادر على قياس نبضات القلب باسم "أنستابيت"، يساعد السباحين على تحسين أدائهم، ونجحت بتحقيق المركز الثالث في نجوم العلوم والحصول على جائزة بقيمة 100 ألف دولار، فقامت بترخيص اختراعها في الولايات المتحدة، وأنشأت شركتها الخاصة.

    يونيفونيك

    بدأت حياة حسّان حمدان المهنية في بداية عام 2006، عندما طلب منه شقيقه أحمد الذي كان طالبًا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن آنذاك بتصميم موقع بسيط على الإنترنت، يمكن من خلاله إضافة بيانات جميع الطلاب، وإرسال أية رسالة إليهم بضغطة زر واحدة.

    بدأ الموقع في الانتشار خارج الجامعة، وأصبح يُستخدم في دعوات الزفاف والتجمعات العائلية، وفي الأنشطة والفعاليات المختلفة، ثم قرر هو وأخوه تأسيس شركة، وفي عام 2010 تعاقدت معهما شركة تويوتا بالسعودية، والتي عرفت بشأنهما عن طريق موظف لديها، قام باستخدام الموقع لإرسال دعوات زفاف. الآن شركة حمدان Unifonic تبيع خدماتها إلى شركات صناعة السيارات والمؤسسات المالية وشركات في مجالات أخرى في كل من مصر والسودان وقطر والإمارات والأردن والبحرين.

    بيت أواسيس

    أسست علا دودين شركة " BitOasis" بعد ملاحظتها وجود فجوة في البنية التحتية المالية في المنطقة. دودين أردنية الأصل درست هندسة الإلكترونيات بجامعة برمنجهام في بريطانيا، وتعلمت البرمجة بمفردها. وفي عام 2015 بدأت دودين في استكشاف تقنية الإلكترونية والعملات الرقمية المشفرة، وإمكانية استثمارها في المنطقة. حيث أكثر من نصف السكان يستخدمون الإنترنت، بينما أقل من 20% لديهم حسابات مصرفية، وفهمت أن البنوك مكلفة وغير فعالة ولا تحاول اللحاق بالتحول الرقمي العالمي. ووجدت دودين أيضا الناس يبحثون بشغف عن بديل للخدمات البنكية التقليدية، خصوصًا على الإنترنت بسبب سهولة الوصول إليه من قبل الجميع، فأسست شركة "بيت أواسيس" في عام 2015 لتكون من بين الشركات الأولى التي تقدم خدمات الـ Bitcoin في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى بلغ مستوى المعاملات الشهرية في شركتها لأكثر من 60 مليون دولار، ولا زالت قيمتها تزداد يوما بعد يوم.

    على الرغم من صعوبة التحديات في المنطقة، بما في ذلك الفقر والحرب والنزاعات السياسية، وتعقيد الإجراءات القانونية في أغلب الدول، بالإضافة إلى ضعف التعليم في بعض الدول، إلا أن الفرص موجودة، ويتوجب فقط العمل بنشاط أكبر لتحقيق أحلام قد تبدو صعبة للوهلة الأولى.

    انظر أيضا:

    على خطى رهف القنون... فتاة عربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    مشاريع ذكية, مشاريع, سوق, هواتف, سيارات, العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
    صنع في روسيا: الليموزين الفاخر "أوروس" يدهش الجميع في أبوظبي
    روسيا قدمت أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لـمعاهدة الصواريخ
    أمريكا انتهكت المعاهدة وتحاول تغيير الموازين
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك