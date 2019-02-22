خلل في "واتسآب" يسمح باختراق خصوصية المستخدمين

أعلنت شركة "واتسآب" ظهور خلل في تطبيقها الشهير لدى مستخدمي هواتف آيفون تسبب في السماح باختراق خصوصية المستخدمين بعد تجاوز أدوات التحقق من الخصوصية.

وأصاب الخلل نظام المقاييس الحيوية مثل التعرف على البصمة والوجه، ما يسمح لأي شخص بالوصول إلى حساب "واتسآب" دون المرور بهذه الطرق المتعارف عليها، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

ولم يتم تحديد ما إذا كانت المشكلة في تنفيذ "واتسآب" لإجراءات التحقق من خلال هذه الأدوات، أو أنه عطل في نظام "آي أو إس"، لكن "واتسآب" وعدت على أي حال بإصلاح للخلل في وقت قريب، وذلك بعد أن نشر المستخدمين أخبار الخلل على الشبكات الاجتماعية، وأعربوا عن استيائهم.

يذكر أن المقاييس الحيوية تتيح لمستخدمي آي فون فتح استخدام معرف اللمس أو معرف الوجه، ولكن مستخدمين تجاوزوا طرق الدخول هذه باستخدام وظيفة المشاركة في هواتف آي فون لإرسال الملفات عبر واتس آب، ما يجعل المقاييس الحيوية غير مجدية.

وكانت تقارير إخبارية قد كشفت عن أن "واتسآب" بصدد طرح تحديث جديد يمكن أن يفهم ما يريده المستخدم ويفضله بصورة كبيرة جدا.

ونشر موقع "تايمز أو إنديا" الهندي تقريرا حول تحديث "واتسآب" المرتقب، الذي يوفر لأول مرة أداة تقنية لمستخدمي "واتسآب" يمكنها فلترة تحديثات الحالة أو "Status"، ويمكنها عرضها وفق ترتيب زمني جديد استنادا على تفضيلات المستخدمين.