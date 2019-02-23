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18:30 23 فبراير/ شباط 2019
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    طفلان توأم

    أمهات خارقات... أغرب حالات الولادة حول العالم (فيديو وصور)

    © Photo / The Children’s Hospital of Philadelphia
    مجتمع
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    تلاحق مفاجآت الولادة كل امرأة حامل، وقد تكون متوقعة نتيجة الفحص المسبق، لكن بعضها يأتي مع المخاض.

    يعتقد العلماء أن هناك جينات وراثة تؤدي إلى ولادة التوائم، وكما اكتشف علماء الوراثة من المملكة المتحدة، فإن حالات الحمل المتعددة قد ترتبط بجين IGF1، وبصورة أدق بروتين عامل النمو الشبيه بالإنسولين 1. يشارك هذا البروتين في تنظيم النمو والتطور والتمييز بين الخلايا والأنسجة في الجسم.

    سوريا

    شهدت أحد مشافي مدينة دمشق حالة إنجاب فريدة من نوعها، وضعت امرأة سورية ثلاثينية ستة توائم، صبيان و 4 بنات، بعد عشر سنوات من الانتظار والعلاج.

    وأوضح والد الأطفال محمد علوش لوكالة "سانا" أن ولادة أطفاله جاءت بعد عشر سنوات من التنقل بين عيادات الأطباء والعلاج ومحاولات انتهت كلها بالفشل لتنجح أخيرا عملية طفل الأنبوب مبينا أنه طالما حلم بهذه اللحظة.

    لبنان

    لم يخطط الزوجان منى ويوسف فضل لحمل طفل خامس، فهما وأب وأم لأربعة أولاد. لذلك كان خبر هذا الحمل بمثابة صدمة لكليهما.

    حيث وضعت السيدة اللبنانية 6 توائم في مستشفى القديس جاورديوس الجامعي في بيروت.

    بريطانيا

    حملت امرأة بريطانية مرتين خلال أسبوع بطريقة طبيعية وأخرى صناعية لتضع ثلاثة توائم، في حالة نادرة، بعد عدم قدرتها على الحمل لمدة ثمان سنوات.

    وتعاني بياتا بينياس والبالغة من العمر 36 عاما، من مرض "تكيس المبايض"، الأمر الذي يمنعها من الحمل.

    وبدأت بينياس مراجعة المختبر لإجراء عملية التخصيب اصطناعيا، ولم تدرك أنها في الأسبوع نفسه حملت من زوجها بشكل طبيعي. لتضع المرأة ثلاثة توائم.

    مصر

    شهدت مستشفى الجامعة جنوب الوادي عملية ولادة قيصرية ناجحة لخمس توائم أربع أولاد وأنثى بالمستشفى الجامعي بمدينة المعبر.

    وقال الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إن فريق طبى من قسم النساء والتوليد بالمستشفى تحت إشراف الدكتور أحمد هاشم رئيس القسم قام بإجراء عملية الولادة الناجحة وتم نقل الأطفال الخمسة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة والفحص بقسم الأطفال بمتابعة من الدكتور أحمد العبد رئيس القسم. بحسب "اليوم السابع".

    السودان

    في حالة نادرة أنجبت امرأة سودانية "5" توأم ولادة طبيعية في مستشفى الشيخ محمد علي فضل للتوليد "المستشفى السعودي" بأمدرمان، وأشرف على الأم  2 أخصائي نساء وتوليد ونائب أخصائي إضافة إلى دايه.

    أوغندا

    تعتبر مريم نابتانزي، المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا، وواحدة من أكثر النساء خصوبة في العالم، وذلك بعد أن أنجبت 44 طفلا.

    تبلغ نابتانزي من العمر 40 عاما، وهي من مقاطعة موكونو الواقعة في وسط أوغندا، تُعرف مريم نبتاتانزي باسم "نالونغو موزالا بانا" أي الأم التي تنجب أربعة توائم، وهو لقب مستحق بجدارة.

    وخلال سنوات عمرها الأربعين، أنجبت المرأة ستة أزواج من التوائم، وأربعة توائم ثلاثية، وثلاث توائم رباعية، بالإضافة إلى عدد من الولادات الفردية.

    يذكر أن حياة مريم لم تكن سهلة على الإطلاق، ففي سن الثانية عشرة، تزوجت من رجل يبلغ من العمر 28 عاما بعد أن نجت من محاولة قتل من قبل زوجة أبيها، وتقول مريم إن زوجة أبيها وضعت لها بعض الزجاج المسحوق في الطعام وتمكنت من قتل أشقائها الأربعة، فيما نجت هي فقط لأن الحظ أسعفها ولم تتناول من الطعام ذاته.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... امرأة تحمل مرتين خلال أسبوع وتلد ثلاثة توائم
    امرأة سورية تضع ستة توائم بعد انتظار عشر سنوات
    المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا أم لـ44 ابنا (فيديو)
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