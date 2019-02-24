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17:57 24 فبراير/ شباط 2019
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    مدينة فاس، المغرب

    وزيرة مغربية تؤكد من الجزائر على أهمية دور المرأة في التنمية

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    مجتمع
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    استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، ملامح التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة من خلال مختلف البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة منذ سنوات، وكانت المرأة أهم مخاطب فيها.

    علم المغرب
    © AP Photo / Mohammad Hannon
    العسبي: تقريرالخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المغرب مسيس
    وأبرزت الوزيرة الحقاوي، التي تقود الوفد المغربي في الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية التي تنظمها الجامعة العربية، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة" في الجزائر العاصمة، أن أهم ملامح التجربة المغربية تتمثل، بالخصوص، في برنامج دعم الأسر المباشر، الذي يستهدف ضمان تعليم أطفال الأسر الفقيرة، وبرنامج دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرنامج تمويل مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج التكافل العائلي، وكذا برامج التأمين الصحي والمساعدة الصحية، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية، التي تستهدف المرأة والأسرة.

    وأكدت الوزيرة المغربية، في هذا الإطار، أن المغرب "يواصل مساره المطرد، تحت قيادة الملك محمد السادس، نحو مزيد من تحقيق التنمية، سواء عبر تنويع العرض الاقتصادي أو من خلال تكثيف البرامج الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الالتقائية والانسجام بين مختلف الورشات الوطنية المفتوحة، والمسنودة بالتشريع والتنظيم والحكامة، والمستهدفة للإنسان في مختلف وضعياته". بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

    وذكرت الحقاوي أن المغرب، باشر، منذ سنوات، بورش التنمية، واختار المدخل الحقوقي للتمكين لمواطنيه، وذلك "تكريسا للديمقراطية، وتعزيزا لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية".

    وأكدت في هذا السياق أن "الحاجة متواصلة لمزيد من تكثيف الجهود لتجاوز أي عجز اجتماعي"، مشددة على أن "المراهنة على الإنسان في تحقيق التنمية لن تستو إلا بالنهوض بحقوق هذا الإنسان، وهي علاقة جدلية يطرح في عمقها ضمان العيش الكريم، وإقرار الحقوق، ومناهضة التمييز" وذلك "لأن مجال الحماية الاجتماعية قد يكون أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية، مدخله التمكين للمرأة، وعبرها مختلف شرائح المجتمع".

    واعتبرت الوزيرة أن قضايا الأسرة "يجب أن تطرح بتكامل مع قضايا المرأة، لأن النهوض بأوضاع المرأة ينعكس إيجابا على واقع الأسرة، بما ينهض بالمجتمع ويحقق التنمية، باعتباره قطب رحى التنمية، والمرأة الجهاز الرافع لهذه الرحى، لأنها تتواجد في كل مفاصله".

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    الكلمات الدلالية:
    المرأة العربية, أخبار المغرب, مؤتمر, الحكومة المغربية, الجامعة العربية, بسيمة الحقاوي, الجزائر
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