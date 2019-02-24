العثور على الفتاة المغربية القاصر بعد اختفائها في ظروف غامضة

عثرت السلطات المغربية على الفتاة القاصر بعد حوالي 10 أيام على اختفائها في ظروف غامضة.

© AP Photo / Santi Palacios بينهم قاصر... عصابة متخصصة بالسرقة والكسر في قبضة الشرطة المغربية

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى، يوم أمس السبت 23 شباط/ فبراير، العثور على الفتاة القاصرة البالغة من العمر 14 سنة، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في 14 فبراير الجاري.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة. قبل أن يتم العثور على هذه الأخيرة لدى سيدة بحي الفلاح بمدينة الدار البيضاء، ويتم إعادتها لمنزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وأضاف البيان: من جهتها تواصل مصالح الشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرة الطفلة لمنزل أسرتها، مباشرة بعد تغيبها عن بعض الحصص الدراسية، واستقرارها بمنزل المعنية بالأمر بحي الفلاح، خصوصا في الجانب المتعلق بتعرضها للإكراه أو العنف.