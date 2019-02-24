(بالفيديو)... أهداف الأهلي والجونة في الدوري المصري

حول الأهلي المصري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، أمام ضيفه الجونة في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 48، في المركز الثاني، وبشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة ذاتها، وفي اليوم نفسه، بينما تجمد رصيد فريق الجونة عند النقطة 26 في المرتبة الحادية عشر.

وجاءت الدقيقة 21 بأخطر هجمة لفريق الجونة عن طريقة كرة عرضية من الناحية اليسرى للجونة، فشل أحمد حسن مكي، مهاجم الأخير، في استغلالها.

وجاءت أولى أهداف المباراة، في الدقيقة 53، حينما يسجل مهاجم الجونة، محمد ناجي جدو، هدف فريقه الأول، وسط دربكة دفاعية من الأهلي. فيما شهدت الدقيقة 73، إلغاء حكم المباراة، جهاد جريشة، هدفًا لجيرالدو لاعب الأهلي، بداعي التسلل.

ونجح كريم نيدفيد في تسجيل هدف التعادل للأهلي، في الدقيقة 80، من عمر المباراة، بعد تشتيت دفاعي خاطئ من جانب لاعبي الجونة. فيما أهدر اللاعب الأنجولي جيرالدو، فرصة تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 84 ، قبل إحراز ناصر ماهر، الهدف الثاني والتقدم للأهلي، في الدقيقة 86.

وفي واقعة نادرة، تعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي للطرد، قبل أن يلحقه سعد سمير، مدافع الفريق الأحمر نفسه.