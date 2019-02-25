رامي مالك الحاصل على أوسكار يتحدث عن أصوله المصرية (فيديو)

تحدث الممثل الأمريكي، رامي مالك، عن أصوله المصرية، وذلك بعد حصوله على جائزة أوسكار، عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية أو "بوهيميان رابسودي".

ونقلت شبكة يورونيوز عن مالك حديثه حول أصوله المصرية، وأنه أظهر امتنانه لجميع من ساعدوه على الوصول إلى تلك المكانة في عالم التثميل واصفاً فوزه "باللحظة الهائلة".

وصرح مالك في حضور والدته: "أنا ابن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لكل واحد منكم ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة، إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي".

يذكر أن رامي مالك كان قد فاز، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.