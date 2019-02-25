بالفيديو... عرض مشهد جديد من آخر موسم لمسلسل "صراع العروش"

وجاء من بين الأعمال التي عرضت الشبكة مقتطافات ترويجية منها، الموسم الأخير من مسلسل صراع العروش، والذي نجح في حصد عددا قياسيا من المشاهدات من جماهير حول العالم، حسبما ذكر موقع "إنترتينمنت".

وتظهر في الإعلان الترويجي آريا ستارك، إحدى أبطال المسلسل، حيث تظهر في مشهد وهي تنظر لأحد التنانين لأول مرة خلال أحداث المسلسل، كما تضمن الإعلان الترويج لعدد آخر من الأعمال المنتظرة والتي تنتجها الشبكة ذاتها.

وكانت HBO، قد أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، الإعلان الترويجي (تريلر) للموسم الثامن والأخير من "صراع العروش"، وحمل الإعلان الترويجي مفاجأة لمتابعي المسلسل، حيث ظهر كل من جون سنو وسانسا وآريا ستارك، يسيرون في سرداب الموتى، وفجأة ظهر لهم ثلاثة تماثيل لكل منهم، ما يثير غموضا كبيرا حول مصير ثلاث من أهم أبطال المسلسل.

وأعلنت الشركة أن الحلقة الأولى من الموسم الثامن ستنشر في 14 أبريل/نيسان المقبل، بحسب التريلر الذي نشر على موقع يوتيوب وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة بعد أقل من 6 ساعات على نشره.