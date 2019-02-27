جنة بلا حدود...اختيار أجمل شواطئ العالم(صور)

حصل شاطئ بايا دو سانشو، على جزيرة فرناندو دي نورونها البرازيلية الصغيرة على لقب أفضل شاطئ في العالم.

الموقع قام بتحليل بيانات وتقييمات المسافرين لمدة عام كامل من أجل اختيار الشاطئ الأفضل والأكثر رغبة من قبل السياح.

في الوقت الذي احتل فيه شاطئ بورنموث المرتبة الأولى لأفضل الشواطئ في بريطانيا، كما احتل شاطئ كليرووتر بيتش في فلوريدا المرتبة الأولى في شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه قائمة بأفضل خمس شواطئ في العالم، بحسب الموقع.

شاطئ بايا دو سانشو، البرازيل: احتل هذا الشاطئ المرتبة الثانية في تصنيف الموقع في عام 2017، ليحتل مركز الصدارة في آخر تصنيف.

ويتميز الشاطئ بمياهه الصافية وبأنه مثالي لممارسة رياضة الغوص بالإضافة للمناظر الخلابة من على قمة الجرف المطل على الخليج، ووصف الكثير من المسافرين بمثابة "الجنة".

© Photo / Pixabay بايا دي سانشو

شاطئ فارادرو، كوبا: والذي يعد من أكثر شواطئ كوبا شهرة ويقع في منطقة منتجعات سياحية وفنادق تم بنائها في العشرينيات من قبل المشاهير الأمريكيين و رجال العصابات.

ويمكن الاستمتاع بشواطئ الساحل الرملية وتناول وجبة غذاء في قصر "آل كابوني" الصغير الموجود بالقرب من البحر، والإستمتاع بغروب جميل للشمس.

© Photo / Pixabay شاطئ فارادو

شاطئ إيغل بيتش، أروبا: والمشهور بمناظره الطبيعية الخلابة والسلاحف البحرية، بالإضافة لإمكانية ممارسة الرياضات البحرية.

وارتفع ترتيب الساحل في التصنيف السنوي للموقع ثلاث مراكز.

© Photo / Pixabay شاطئ إيغل بيتش

لا كونشا بيتش، إسبانيا: ويحتل المرتبة الأولى ضمن الشواطئ الأوروبية في قائمة التصنيف، ويقع على الساحل الشمالي لإسبانيا.

ويتميز بالساحل الرملي الذي يمتد على أكثر من 4000 قدم من الرمال البيضاء، بالإضافة لجزيرة سانتا كلارا القريبة.

© Photo / Pixabay لا كونشا بيتش

شاطئ غريس باي، جزر تركس وكايكوس: أختير الشاطئ في العام الماضي كأفضل شاطئ في نفس التصنيف ليتراجع إلى المرتبة الخامسة في التصنيف الجديد.

ويتميز الشاطئ برماله البيضاء وشمسه على مدار العام.