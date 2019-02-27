الصين تقترب من تدشين ناطحة سحاب أفقية (صور)

تستعد الصين لافتتاح ما يوصف بالمعجزة المعمارية، إذ أنها على وشك إتمام أعمال بناء ناطحة سحاب أفقية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن المشروع الذي يطلق عليه "رافلز سيتي تشونغتشينغ" من تصميم المهندس المعماري المشهور عالميا موشيه سافدي. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1.12 مليون متر مربع موزعة على ثمانية أبراج فوقها جسر علوي عملاق يربط بينهم، وهو ما يطلق عليه اسم "ناطحة السحاب الأفقية".

CCI-FS: China’s Inland Metropolis Aims at Financial Innovation

Raffles City Chongqing, invested by Singapore, is targeted to open in phases from 2019



By Keqiao Cheng, EDITOR



The first edition of the China-Singapore (Chongqing) Connectivity Initiative … https://t.co/DyS8HfFuVO pic.twitter.com/VFlm4oZR6b — Tom Lee (@TomLee54645182) February 13, 2019

ويبلغ طول الجسر المعلق 250 مترا واسمه كريستال وهو الأعلى من نوعه في العالم، ومن المنتظر أن يحتوي على معرض، وحدائق، ومسبح عملاق والعديد من المطاعم.

I just found out the mega project to develop Chongqing’s Chaotianmen Port Chongqing Raffles City is more then 80% complete! 😳 I thought it was a crazy project never gonna take off back in 2012. Check out Amazing Chongqing photographer Zhu Wenqiao on Instagram (@wenqiao.z). pic.twitter.com/xptQJqZ7uW — Carl Zha (@CarlZha) January 4, 2019

ويتحول الجسر المعلق إلى حزمة ضوئية عملاقة في الليل، بحيث يضيء السماء بعروض ضوئية مثيرة، ويشمل مجمع رافلز سيتي تشونغتشينغ أيضا مركزا تجاريا مساحته 230 ألف متر مربع ، و 1400 شقة سكنية، وفندقا فاخرا، و160000 متر مربع من المساحات المكتبية الفخمة.

يشار إلى أن رافلز سيتي تشونغتشينغ في طريقه إلى الافتتاح هذا العام، واستوحى مصممو المشروع فكرته من السفن الشراعية الصينية التقليدية، وهي إشارة إلى ماضي تشونغتشينغ كمركز تجاري.