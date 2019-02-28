لأول مرة مشاهدات أغنية على "يوتيوب" تقترب من عدد سكان الأرض (فيديو)

اقتربت مشاهدات أغنية "ديسباسيتو" للنجم البورتوريكي، لويس فونسي، من عدد سكان الأرض الذي يبلغ أكثر من 7 مليارات ونصف، حيث تجاوز عدد مشاهدات الأغنية 6 مليارات وأكثر من 11 مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأصبحت أغنية "ديسباسيتو" الأكثر مشاهدة على الموقع العالمي منذ تأسيسه، حسب ما أدلت به شركة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل، وذلك بعد أن حققت شعبية عالمية منذ إطلاقها لأول مرة في يناير/كانون الثاني.

ويتفوق لويس فونسي بإنجازه الأخير على منافسيه من نجوم الغناء على موقع يوتيوب، وخاصة الفنان، إد شيران، الذي حققت أغنيته الشهيرة "شيب أوف يو"، أكثر من 4 مليارات مشاهدة، كما تحمل أغنية "ديسباسيتو" رقما قياسيا آخر، إذ تمكنت من تحقيق ملياري مشاهدة على يوتيوب في 155 يوما فقط.