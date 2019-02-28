تحذير من أمراض بسبب تصوير الـ"سيلفي"

دق طبيب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ناقوس الخطر بشأن عواقب استخدام الهاتف الخلوي لالتقاط الصور السيلفي، والتي تسبب في الحقيقة زيادة في عدد المصابين بنوع خطير من الأمراض.

ونقل موقع "نوتيتسي دلمونو" الإيطالي إن التصوير السيلفي تسبب في زيادة عدد من يشتكون من آلام المفاصل بعد الاستخدام المتكرر للهاتف الذكي لالتقاط هذا النوع من الصور الشخصية.

وقال الدكتور ليفي هاريسون، وهو جراح عظام، إن العديد من المرضى قد زاروه للشكوى من آلام الرسغ وشعورهم بوخز في الأصابع، والتي يرجع سببها إلى الحركة غير الاعتيادية للرسغين خلال التقاط الصورة الشخصية بهواتفهم الذكية.

وأضاف هاريسون للصحفيين أن الألم الذي يشعر به هؤلاء المرضى "هو نتيجة للالتقاط المفرط للسيلفي ما يسبب التهاب الأعصاب"، وتابع أنه يوضح للمرضى كيفية الإمساك بهواتفهم لتخفيف الألم على معصميهم والقيام بتمارين تعمل على تخفيف الالتهاب.

يذكر أن "معصم السيلفي" ليس أول مرض مرتبط بإدمان استخدام الهواتف الذكية، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة في عام 2015 تم إخضاع مريض لعملية جراحية بسبب حالة مشابهة، وفي الصين خضع مريض آخر لإصلاح وتر بعد أن بالغ في ممارسة لعبة كاندي كراش، فيما فقدت امرأة بصرها بعد أن أمضت عطلتها كاملة تمارس باستمرار الألعاب على هاتفها الذكي.