"تويتر" يطور خاصية لإخفاء التعليقات

أعلن موقع "تويتر" أنه يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح إمكانية إخفاء التعليقات على التغريدات مع الإبقاء على إمكانية عرض التغريدات المخفية.

وذكر موقع "ذي فيرج" أن باحثة في مجال الأمن الإلكتروني تدعى جان منشن وونغ، هي أول من كشفت عن وجود خيار إخفاء تغريدات المستخدم الذي نشر تغريدة ضمن التغريدات المتسلسلة، وبمجرد الضغط على خيار الإخفاء ستظهر فقط تغريدات المستخدم صاحب السلسلة.

1/8 Thanks to Jane and @MattNavarra for starting the conversation about the this feature we are developing! We wanted to provide a little more context on it. https://t.co/Ws2rJfa8sl — Michelle Yasmeen Haq (@thechelleshock) February 28, 2019

وأبقت الشركة على خيار إظهار التغريدات المخفية، والذي يتيح لباقي المستخدمين الضغط عليه لمعرفة كل التغريدات ضمن السلسلة، سواء التي تعود إلى صاحب التغريدة الرئيسية أو لبقية المستخدمين.

يشار إلى أن تويتر لم تبدأ حتى الآن اختبار هذه الميزة بين مستخدميها، وهو ما يعني أن هذه الميزة لم تصل إلى جميع المستخدمين، خاصة مع وجود مخاوف من إساءة استخدامها من قبل بعض السياسيين وأصحاب الرأي والمؤثرين، الذين قد يخفون تغريدات معارضيهم، على الرغم من وجود خيار عرض الردود المخفية.

في سياق آخر، موقع "تويتر" حذف تغريدة شاركها المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر حسابه الخاص، الخميس 14 فبراير/ شباط الجاري.

وكان خامنئي نشر فتوى للمرشد السابق، آية الله الخميني، تهدر دم الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، وتعود لعام 1989، وحذف "تويتر" التغريدة، استجابة لحملة تبليغات لمس أصحابها في تغريدة المرشد تحريضا على العنف.