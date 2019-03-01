السعوديون على موعد مع ارتفاع أسعار سلعة مهمة 15 %

علقت شحنات كبيرة من سلعة مهمة في السعودية، في منافذ الدولة، بسبب تأخر إجراءات بيعها، مما أدى إلى توقعات بارتفاع أسعارها 15 %.

وتأخرت إجراءات دخول منتجات المعسل للمملكة، بسبب عدم استقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء في الموافقة على نسبة الجلسرين في شحنات جميع الشركات.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، "البدء بالسماح في دخول منتجات المعسّل للمملكة، بعد الانتهاء من مراجعة مكوّن الجلسرين وتعديل اللائحة المنظمة لنسبته، وأن الهيئة تنازلت عن الشرط السابق فيما يتعلق بنسبة الجلسرين لتكون 10 %، في حين أن مواصفات الخليجية للمنتج تحدد أن النسبة 40 %، كما هو معمول به في كافة دول العالم، إلا أن شحنات جميع الشركات ما زالت عالقة في جميع منافذ الدولة بسبب تأخر الإجراءات"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "الأسعار سوف ترتفع بنسبة 15 % كون الهيئة العامة للغذاء والدواء سوف تسلم الهيئة العامة للجمارك أسعار السلعة الحالية في السوق المحلي ليتم بناءً عليها إلزام الشركات بدفع رسوم 100 % بحسب فاتورة الشراء، الأمر الذي سيجبر الجهات المستوردة على رفعها للمستهلك النهائي".