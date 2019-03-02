مئات المليارديرات يفقدون لقبهم في 2018

تسبب الاضطراب الأخير في سوق الأسهم في الصين في توجيه ضربة قوية إلى أثرياء العالم.

وفقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي، وفقا لتقرير شركة أبحاث " هورون ".

حيث أصبح عدد المليارديرات في العالم 2470 شخصا، ومن جهة أخرى دخل 201 شخصا جديدا إلى القائمة كما يبلغ متوسط عمر الأثرياء 64 عاما.

ويبقى المدير التنفيذي لـ"أمازون" جيف بيزوس محتفظا بالمركز الأول في قائمة أثرياء العالم للعام الثاني على التوالي، فتبلغ ثروته 147 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن العام السابق، وحصل مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس على المركز الثاني، ثم تلاه وارن بافيت صاحب شركة "بيركشاير هاثاواي".

يذكر أن الصين الكبرى، التي تشمل هونغ كونغ وتايوان، كانت تترأس القائمة، بعدد ملياردياتها 658 وقد فقد 161 منهم لقبهم خلال عام 2018، وتبعتها الولايات المتحدة بـ 584 ملياردير، وألمانيا، بـ117 ملياردير.

في سياق آخر بينت دراسة لمنظمة "أوكسفام" الخيرية والإنسانية الدولية، أن عدد المليارديرات في العالم ازداد بمقدار مرتين تقريبا خلال 2018، وتزداد ثروتهم بمعدل 2.5 مليار دولار يوميا.