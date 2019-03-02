بالفيديو والصور... أسرابا من أسماك القرش تغزو مدينة غزة

وفي حدث نادرا ما يتكرر، دفع منخفض جوي، أسماك القرش إلى غزة، ليقوم الصيادون باصطيادها وبيعها للمواطنين.
#شاهد— أحمد فتحي قديح (@ahmadqudeih2) March 2, 2019
سمك بحر خانيونس.. صيد وفير اليوم.#تصوير اسلام أبو عكر. pic.twitter.com/dmqlTCeNH3
ووثق عشرات الفلسطينيين هذا الحدث عن طريق التقاطهم صورا تجمعهم مع هذا الأسماك المخيفة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الصيادون من اصطياد هذا النوع من الأسماك، فقد تمكنوا عدة مرات من صيدها وبيعها في أسواق قطاع غزة.
🔺 #صور.. صيد عدد من أسماك القرش في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم. pic.twitter.com/XGgN9gQjGL— فلسطين أون لاين (@felesteenonline) March 2, 2019
ويحتوي لحم أسماك القرش على نسبة مُرتفعة من البروتين والصوديوم، كما أنّه يحتوي بعضاً من الدهون والمعادن.
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