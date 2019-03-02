بالفيديو والصور... أسرابا من أسماك القرش تغزو مدينة غزة

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، توثق أسرابا من أسماك القرش تغزو شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حدث نادرا ما يتكرر، دفع منخفض جوي، أسماك القرش إلى غزة، ليقوم الصيادون باصطيادها وبيعها للمواطنين.

ووثق عشرات الفلسطينيين هذا الحدث عن طريق التقاطهم صورا تجمعهم مع هذا الأسماك المخيفة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الصيادون من اصطياد هذا النوع من الأسماك، فقد تمكنوا عدة مرات من صيدها وبيعها في أسواق قطاع غزة.

🔺 #صور.. صيد عدد من أسماك القرش في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم. pic.twitter.com/XGgN9gQjGL — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) March 2, 2019

ويحتوي لحم أسماك القرش على نسبة مُرتفعة من البروتين والصوديوم، كما أنّه يحتوي بعضاً من الدهون والمعادن.