بينها دولة عربية... أفضل الأماكن السياحية في العالم

قامت خدمة تخزين الأمتعة عبر الإنترنت بنشر قائمة تضم 99 معلما سياحيا، قيّمها السياح، وأخذ المحللون في اعتبارهم رأي السياح، في مواقع الحجز، وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل، ومستوى الأمان والشعبية على موقع إنستغرام.
وبعد الساحة الإسبانية، دخل ضمن قائمة الخمس الأوائل، جبل ماترهورن في سويسرا، ومنتزه باي دو فو التاريخي في فرنسا، ومسجد قرطبة في إسبانيا، ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).
مسجد قرطبه pic.twitter.com/qX8QHt9S2J— Love your self (@za4man) March 3, 2019
ومن بين أهم عشر أماكن تجذب السياح، متحف فان غوغ في أمستردام (هولندا) والبحيرة الزرقاء في أيسلندا، والأكروبوليس في أثينا اليونانية، ومبنى البرلمان في بودابست ومنتزه جبال سموكي الكبرى في الولايات المتحدة.
جامع #الشيخ_زايد في دولة #الامارات العربية المتحدة، معلم فني بارز بطراز معماري فريد في مدينة #أبوظبي الجميلة. pic.twitter.com/twHXvI6Rum— #ضياءالدين_بامخرمة (@dya_bamakhrama) March 1, 2019
كما تشمل القائمة متحف الأرميتاج الروسي في سانت بطرسبورغ الذي حصل على المركز 25.
متحف الإرميتاج الروسي على قائمة الأفضل عالميا.— Visit Russia-kuwait (@VisitrussiaQ8) October 16, 2018
شغل متحف الإرميتاج الروسي المرتبة الـ15 من أصل 25 متحفا في تصنيف أكثر المتاحف العالمية إقبالا من قبل الزوار.
وقال أحد مرتادي المتحف: "جمال الدنيا كله في متحف واحد يمكننا من زيارة كل العصور والبلدان" — روسيا الاتحادية 🇷🇺 pic.twitter.com/JfUBguqtbY
في سياق آخر، أصبحت كل من إندونيسيا وأستراليا وأيسلندا في المراتب الأولى من بين أفضل البلدان لقضاء العطلة والاسترخاء.
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