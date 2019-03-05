بينها دولة عربية... أفضل الأماكن السياحية في العالم

حصلت ساحة إسبانيا بمدينة إشبيلية على المركز الأول في قائمة أفضل المعالم السياحية في العالم.

قامت خدمة تخزين الأمتعة عبر الإنترنت بنشر قائمة تضم 99 معلما سياحيا، قيّمها السياح، وأخذ المحللون في اعتبارهم رأي السياح، في مواقع الحجز، وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل، ومستوى الأمان والشعبية على موقع إنستغرام.

وبعد الساحة الإسبانية، دخل ضمن قائمة الخمس الأوائل، جبل ماترهورن في سويسرا، ومنتزه باي دو فو التاريخي في فرنسا، ومسجد قرطبة في إسبانيا، ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).

مسجد قرطبه pic.twitter.com/qX8QHt9S2J — Love your self (@za4man) March 3, 2019

ومن بين أهم عشر أماكن تجذب السياح، متحف فان غوغ في أمستردام (هولندا) والبحيرة الزرقاء في أيسلندا، والأكروبوليس في أثينا اليونانية، ومبنى البرلمان في بودابست ومنتزه جبال سموكي الكبرى في الولايات المتحدة.

كما تشمل القائمة متحف الأرميتاج الروسي في سانت بطرسبورغ الذي حصل على المركز 25.

متحف الإرميتاج الروسي على قائمة الأفضل عالميا.

شغل متحف الإرميتاج الروسي المرتبة الـ15 من أصل 25 متحفا في تصنيف أكثر المتاحف العالمية إقبالا من قبل الزوار.

وقال أحد مرتادي المتحف: "جمال الدنيا كله في متحف واحد يمكننا من زيارة كل العصور والبلدان" — روسيا الاتحادية 🇷🇺 pic.twitter.com/JfUBguqtbY — Visit Russia-kuwait (@VisitrussiaQ8) October 16, 2018

في سياق آخر، أصبحت كل من إندونيسيا وأستراليا وأيسلندا في المراتب الأولى من بين أفضل البلدان لقضاء العطلة والاسترخاء.