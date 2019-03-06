جائزة 425 ألف دولار وميراث لمن يتزوج ابنة هذا الرجل

أعلن رجل أعمال تايلاندي يعمل في مجال الفاكهة، أنه سيقيم مسابقة لاختيار زوج لابنته.

وكتب رجل الأعمال "58 سنة" على مواقع السوشيال ميديا أنه يبحث عن زوج لابنته التي يبلغ عمرها 26 عاما، حسب "straitstimes".

VIRAL: Thai durian tycoon sets date for 10,000 men fighting for daughter's hand, $425,000 and his empire https://t.co/lkcHMenN9O pic.twitter.com/6hEy0GmgPX — AsiaOne (@asiaonecom) March 5, 2019

وحدد رجل الأعمال جائزة قدرها 425 ألف دولار، وميراث من عمله لهذا الزوج.

وتقدم المئات في اليوم التالي من أجل ابنته والحصول على الجائزة.

ولم يتم إعلان ما المسابقة حتى الآن، لكنه من المتوقع أن يتم اختبار المتسابقين في التجارة التي يعمل بها رجل الأعمال.

وقال رجل الأعمال إنه يريد شخصا يهتم بأعماله، وأنه إذا انتظر زوج ابنته ليأتي بنفسه ويطلبها، سيكون الأمر بطيئا للغاية وهو ما دفعه لطلبه بنفسه الآن.

أما الفتاة فعلقت على الأمر بأنه من الصعب إرضاءها، وقالت:"أنا أريد شخصا يمكننى أن اصطحبه إلى المناسبات العامة، والتقط معه صور السيلفي".