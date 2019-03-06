دولة أوروبية تسجل مئات حالات "اغتصاب الرجال"

اقترنت ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب بالرجل منذ الأزل، بحكم تكوينه الجسماني القوي الذي يؤهله للحصول على ضحية لإشباع رغباته، لكننا لا نسمع كثيرا عن ظاهرة اغتصاب الرجال للرجل، وإن كان الأمر مستغرباً بعض الشيء.

نشر موقع "الكومبوس" السويدي تقريرا عن مجلس مكافحة الجريمة السويدي، يفيد بأن ظاهرة اغتصاب الرجال من أبناء جنسهم زادت كثيرا في السنوات القليلة الماضية، وزاد معها عدد الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص.

وبحسب التقرير، فإن عدد الرجال الذين تقدموا بدعاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007 وصل إلى 143 رجلاً، لكن هذا العدد زاد ليصل إلى 559 رجلاً في العام 2017.

ووفقا للتقرير، فإن معظم الحالات تحدث عندما يتعرض الرجال إلى الاغتصاب من قبل رجال آخرين.

بدورها قالت السلطات الصحية إن استقبال حالات الاغتصاب في السنوات القليلة الماضية كان مقتصراً في السويد على النساء، لكن تم استحداث أقسام خاصة للرجال أيضا، تقدم لهم إضافة إلى الرعاية الصحية الدعم النفسي والمعنوي.

ويعاقب القانون السويدي مرتكبي "الإرغام الجنسي"، وهو تهديد الشخص الآخر من أجل ممارسة الجنس، ومدة الحكم القصوى فيها، سنتان وإذا كانت الجريمة جسيمة فيكون الحكم من ستة أشهر إلى ست سنوات.