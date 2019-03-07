على خطى بيل غيتس وأوبرا وينفري... 6 طرق تجعلك ناجحا في حياتك

النجاح ليس سهلا، وبالتأكيد لا يحدث بين عشية وضحاها، لكن هناك أشياء صغيرة يمكنك القيام بها كل يوم لضمان تحقيق أهدافك المهنية.

ويرى معظم الأثرياء الأسطوريين في العالم، من بيل غيتس وإيلون ماسك وأوبرا وينفري إلى الرؤساء التنفيذيين في غوغل وفيسبوك، أن العمل المستمر هو طريقك إلى النجاح.

This is a great #education success story in Chicago. @BillGates loves the evidence-based research used to measure and improve performance. I like how doing so empowers schools and helps students succeed not just in high school, but college and beyond! pic.twitter.com/IOVdX2EvTw — Dr. Sue Desmond-Hellmann (@SueDHellmann) March 7, 2019

والمفتاح هو البقاء صبورا وملتزما. إليك ستة أشياء تحتاج إلى القيام بها يوميا إذا كنت تريد أن تنجح في الحياة:

1. اقرأ كتابا لا يرتبط مباشرة بحياتك المهنية

فمن المهم أن توسع معرفتك بما يتجاوز خبرتك، كما أنها أسهل طريقة لتجربة الحياة من منظور آخر.

2. مارس الرياضة

درس المؤلف توم كورلي الأثرياء لمدة خمس سنوات ووجد بينهم عاملا مشتركا واحد وهو ممارسة الرياضة، وقال، ويتميز ممارسو الرياضة عن غيرهم بمعدل ذكاء أعلى والإرادة والثقة و20 في المئة طاقة أكبر.

3. افعل شيئا خارج منطقة راحتك الخاصة

كن شجاعا وافعل شيئا غير مرتاح لفعله، فمثلا إذا كنت تكره التحدث أمام الجمهور، كن الأول من يتحدث أمام فريقك في الاجتماع التالي.

4. رد الجميل

هناك أسطورة أن الأثرياء أصبحوا ناجحين لوحدهم دون مساعدة أحد أو تقبل المساعدة، لكن الإنسان الحقيقي هو الذي يرد الجميل وخصيصا للذين هم في حاجة ماسة إليه.

5. تذكر منافسيك ومن يشك في قدراتك

حيث قال مايكل جوردان ذات مرة: "ألعب لألفوز، سواء أثناء التمرين أو في لعبة حقيقية، ولن أدع أي شيء يعيق حماستي التنافسية للفوز. وتم إقالة لاعب كرة السلة المحترف من فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية لكن ذلك لم يوقفه فقد فاز في 6 بطولات وأنشأواحدة من العلامات التجارية الرياضية الأكثر قيمة في التاريخ.

فأحيانا أن تتذكر من يشك في نجاحك يمنحك الإرادة في التقدم والفوز.

6. اخرج وامشي وفكر

ونقضي معظم وقتنا الآن في استخدام الأجهزة الذكية وقليلا ما نخرج فقط للمشي والتفكير.

فوجدت دراسة أمريكية في علم النفس، أن المشي في الهواء الطلق يمكن أن يزيد من الإبداع ويحسن مهارات حل المشكلات، وكتب الباحثون "عندما يكون هناك مشكلة في إيجاد أفكار جديدة يكون المشي مفيدا جدا.