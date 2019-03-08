حفيدات الوليد بن طلال يحتفلن بيوم ميلاده بطريقتهن الخاصة...وهذا ما كشفنه عن شخصيته (فيديو)

نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، يقدم فيه شكرا لحفيداته، قائلا: "شكرا حفيداتي: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونوره".

ويظهر في مقطع الفيديو حفيدات ابن طلال الخمس يقدمن له تهنئة بمناسبة يوم ميلاده الذي يوافق أمس 7 مارس/آذار، معبرات عن سعادتهن بأن يكون جدا لهن.

واستعرض الفيديو الذي خصص له معهن فقط، النزهات والجولات والسفريات التي قام بها الأمير مع حفيداته، داخل المملكة وخارجها.

شكراً حفيداتي:

جنى

ساره

مايا

دلال

نوره



Thank You My Granddaughters:

Jenna

Sarah

Maya

Dalal

Noura pic.twitter.com/P8NksdxjNq — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 7, 2019

وقدمت كل حفيدة على حدة تهنئة لجدها، إذ ذكرت الحفيدات في التهنئة ما يعجبهن في شخصيته.

"مرح وله شخصية مميزة"

وقد اتفقن على أنه مرح وله شخصية مميزة، وأنه أفضل جد، وأنه يشتري لهم ألعابا جميلة.

الأمير الوليد بن طلال، ولد في الرياض في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، وهو رجل أعمال سعودي وأحد أكبر المستثمرين في العالم.

أدرجت مجلة "فوربس" الوليد في العام 2004، رابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر ب 21 مليار دولار.

بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار.