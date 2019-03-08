مكافأة مالية لمن يتزوج ابنة مليونير تايلاندي

رصد مليونير تايلاندي مكافأة مالية قدرها 240 جنيه إسترليني أي ما يعادل 315 ألف دولار أمريكي، لمن يتزوج بابنته.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المليونير التايلاندي، الذي يدعى أرنون رودثونغ، كتب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه يبحث عن زوج لابنته كارنسيتا البالغة من العمر 26 عاما، مشيرا إلى أنها تتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة.

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ويفرض العرف في بعض مناطق تايلاند، على الرجل دفع مهر لزوجته المستقبلية، لكن رودثونغ قال في منشوره إنه سيتنازل عن هذا، بل وسيعطي زوج ابنته المستقبلي عشرة ملايين بات تايلاندي (315 ألف دولار)، كما سيمنحه مزرعة الفاكهة التي يمتلكها.

وأوضح رودثونغ أنه لا توجد جنسية محددة يجب أن يحملها زوج ابنته، مشيرا إلى أن كل ما يهمه هو أن يكون ناجحا وأن يسعد ابنته، وأوضح قائلا:

لا أريد شخصا حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير، أو فيلسوفا، أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر. أريد رجلا مجتهدا.

ورغم أن لدى رودثونغ أبناء آخرين؛ ذكوراً وإناثاً؛ من المفترض أن يرثوا ثروته تلقائياً، فإنه أكد أنه سيتخلى عن ثروته لزوج ابنته كارنسيتا.

وتلقى رودثونغ، منذ تقديم عرضه المثير للجدل، طلبات من مئات الأشخاص للزواج بابنته، من جهتها، قالت كارنسيتا إن زوجها المستقبلي قد يواجه صعوبات في الحصول على المال من والدها، لأنها ترغب في "أخذ هذا المال لإجراء جراحة تجميلية في كوريا".