مكافأة مالية لمن يتزوج ابنة مليونير تايلاندي

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المليونير التايلاندي، الذي يدعى أرنون رودثونغ، كتب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه يبحث عن زوج لابنته كارنسيتا البالغة من العمر 26 عاما، مشيرا إلى أنها تتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة.
وأوضح رودثونغ أنه لا توجد جنسية محددة يجب أن يحملها زوج ابنته، مشيرا إلى أن كل ما يهمه هو أن يكون ناجحا وأن يسعد ابنته، وأوضح قائلا:
لا أريد شخصا حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير، أو فيلسوفا، أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر. أريد رجلا مجتهدا.
ورغم أن لدى رودثونغ أبناء آخرين؛ ذكوراً وإناثاً؛ من المفترض أن يرثوا ثروته تلقائياً، فإنه أكد أنه سيتخلى عن ثروته لزوج ابنته كارنسيتا.
وتلقى رودثونغ، منذ تقديم عرضه المثير للجدل، طلبات من مئات الأشخاص للزواج بابنته، من جهتها، قالت كارنسيتا إن زوجها المستقبلي قد يواجه صعوبات في الحصول على المال من والدها، لأنها ترغب في "أخذ هذا المال لإجراء جراحة تجميلية في كوريا".
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