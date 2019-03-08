بالفيديو... أفخم وأغلى سيارات العالم في معرض جنيف الدولي

تقام في مدينة جنيف السويسرية الدورة الـ89 من "معرض جنيف الدولي للسيارات" بحضور شركات السيارات الكبرى والتي كشفت خلال المعرض عن إصدارات جديدة ومحدودة وفاخرة.

وقالت شبكة "يورو نيوز" إن شركة بوغاتي الإيطالية كشفت عن أغلى سيارة في العالم عبر التاريخ، ويقدر سعر السيارة السوداء "لا فواتور نوار" بـ16.7 مليون يورو أي ما يقارب 19 مليون دولار، كما عرضت الشركة سيارة "شيرون سبورت 110" بمناسبة الذكرى السنوية الـ 110.

وقدمت شركة أوتوموبيلي بينينفارينا سيارتها الجديدة الخارقة صديقة البيئة، وتتميز سيارة باتيستا الكهربائية بسرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومتراً في الساعة لتصنف واحدة من أسرع السيارات في العالم، والتي بمقدور التسارع من وضع السكون إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة بغضون أقل من 12 ثانية.

يذكر أن المعرض شهد هذا العام حضورا ملفتا لمصنعي السيارات الصينيين، ودخول هذه الشركات بقوة عالم السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة.