الحكم على ألماني بالسجن مدى الحياة بتهمة وضع السم في شطائر زميله

حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 57 عاما بالسجن مدى الحياة أمس الخميس، بتهمة الشروع في القتل بعد أن رصدته كاميرا وهو يضع السم في غداء أحد الزملاء.

قالت الشرطة في يونيو /حزيران الماضي إنها اعتقلت رجلا يشتبه في محاولته قتل زميل له في الشركة التي يعملان بها في بلدة شلوس هولتي-ستوكنبروك.

© REUTERS / REUTERS TV محامية الجنرال الكرواتي الذي تجرع السم تعلق على الحادث

ولم تذكر الشرطة اسم الشركة أو المشتبه به أو الضحية المزعومة ولا تزال الدوافع غير معروفة، بحسب مانقلت "رويترز".

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الضحية لاحظ شيئا مريبا في الغداء وأبلغ الرؤساء والسلطات.

وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يضع مادة تشبه المسحوق في طعام الضحية وأظهرت الاختبارات أنها سم يمكن أن يتسبب في تلف شديد بأعضاء الجسم.

وقال المتحدث باسم محكمة بيليفيلد الجزئية، إن القاضي الجنائي فيل جابلر، إن هناك ضحية "يعاني من متلازمة تعني… حالة غيبوبة".

وأثناء تفتيش شقة المشتبه به في وقت اعتقاله، عثرت الشرطة على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.

وقال محامي أحد الضحايا والمدعي المشترك في المحاكمة للصحفيين بعد صدور الحكم إن "الحكم بالسجن مدى الحياة في هذه القضية لا يزال قليلا للغاية نظرا لما فعله المتهم".