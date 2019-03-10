بتمثال ديك عملاق... دنيزلي التركية تتجه لدخول "غينتس"

ويقع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه الإجمالي 27 مترا، على سفح جبل، ضمن منطقة غابات، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
وأعرب عن اعتقاده بأن تمثال الديك يعد الأضخم على مستوى تركيا والعالم، وأمله في دخول موسوعة "غينتس".
ولفت إلى أن دخول الموسوعة عبر هذا التمثال، من شأنه المساهمة في التعريف بتركيا ودنيزلي الواقعة جنوب غربي البلاد، على وجه الخصوص.
واستغرق بناء تمثال الديك الذي صممه النحات عثمان أطمجا، نحو 6 أشهر، واستخدم 26 طنا من الحديد في تشييد التمثال وقاعدته.
وتشتهر ديوك دنيزلي التركية، بصياحها الطويل والمتناغم، ومظهرها الجميل.
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