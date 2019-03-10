الأمن اللبناني يكشف عن حالة "إنسانية" وراء الجدران منذ 20 عاما

© Sputnik . Zahraa al- Amir صحيفة: استياء أمريكي وفرنسي من لبنان

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها نقله موقع " الجديد " وجاء فيه "بناء على معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، عن عائلة لها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تضعه على متخت منزلها الكائن في جنوب لبنان منذ أكثر من 20 عاما. بنتيجة المتابعة، تبين أن الوالد يدعى: س. ش. (مواليد العام 1964 لبناني) والابن يدعى: أ. (مواليد العام 1995) من طليقته م غ. (مواليد العام 1969 لبنانية)، بتاريخ 07/03/2019 وبناء لإشارة القضاء المختص أحضر الوالد من منزله مصطحبا معه ابنه".

وأضافت:"بالتحقيق معه، صرح أن ابنه يعاني من ضعف في النمو، ولديه إعاقة جسدية منذ ولادته، وأن والدته المطلقة لم تحضر لرؤيته منذ العام 1995، وأنه في أثناء غيابه عن المنزل هو وزوجته الحالية، يضعان الولد على المتخت ويقفلان عليه باب المنزل إلى حين عودتهما.

وتبين أن المتخت يخلو من إضاءة منذ عدة سنوات. باستماع افادة والدته، أكدت أنها لم تشاهد ابنها منذ طلاقها في العام 1995، وأكد الشهود بأن الأخير يعاني من الوحدة من دون رعاية أو اهتمام بالشكل المطلوب. وتم توقيف الوالد وإبقاء الابن بعهدة ابن شقيق الموقوف لحين استلامه من قبل مركز الشؤون الاجتماعية، بناء على إشارة القضاء المختص".