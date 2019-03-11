فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم في عامين

أشارت شركة "إديسون ريسيرش" المختصة في شؤون أبحاث السوق، إلى أن استطلاعا أجرته، الأسبوع الماضي، أظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة حاليا انخفض نحو 15 مليون عن عدد مستخدميه عام 2017.

وأشارت الشركة إلى أن أكبر انخفاض في عدد المستخدمين جاء في الفئة العمرية ما بين 12-34 عاما، فيما صرح رئيس شركة الأبحاث، لاري روزين، بأن هذا العدد يمثل "حوالي 6 في المئة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر، حسبما ذكر موقع TNW.

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ووصف روزين انخفاض عدد المستخدمين بالـ "هبوط ذي معنى"، إذ أن هذا العدد تجاوز بكثير المليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا الذين انقطعوا عن استخدام فيسبوك في الربع الرابع من عام 2017.

يذكر أن عدد المستخدمين الذين خسرهم فيسبوك تقديري، وإذا افترضنا أن هذا الرقم دقيق، فمن المحتمل أن يكون الكثير من وقائع اختراق الخصوصية خلال العام الماضي هي السبب في مغادرة المستخدمين بأعداد كبيرة، لكن في الوقت نفسه، يحقق فيسبوك مكاسب على المستوى العالمي، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرًا بنسبة 9% على أساس سنوي في نهاية عام 2018، حيث بلغت قاعدة المستخدمين فيها أعلى مستوى بمقدار 2.32 مليار مستخدم.