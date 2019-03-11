فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم في عامين

وأشارت الشركة إلى أن أكبر انخفاض في عدد المستخدمين جاء في الفئة العمرية ما بين 12-34 عاما، فيما صرح رئيس شركة الأبحاث، لاري روزين، بأن هذا العدد يمثل "حوالي 6 في المئة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر، حسبما ذكر موقع TNW.
يذكر أن عدد المستخدمين الذين خسرهم فيسبوك تقديري، وإذا افترضنا أن هذا الرقم دقيق، فمن المحتمل أن يكون الكثير من وقائع اختراق الخصوصية خلال العام الماضي هي السبب في مغادرة المستخدمين بأعداد كبيرة، لكن في الوقت نفسه، يحقق فيسبوك مكاسب على المستوى العالمي، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرًا بنسبة 9% على أساس سنوي في نهاية عام 2018، حيث بلغت قاعدة المستخدمين فيها أعلى مستوى بمقدار 2.32 مليار مستخدم.
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