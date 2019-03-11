أول متزلقة محجبة تدعو الإماراتيين لزيارة سيبيريا

تعد زهرة لاري، أول محجبة متزلقة إماراتية، البالغة من العمر 24 عاما، وما زال أمامها طريق طويل للاحتراف العالي في هذه الرياضة، لكن إخلاصها وحبها وعملها الجاهد يستحق الاحترام.

تحدثت زهرة عن زيارتها إلى سيبيريا، وبالأخص عن مدينة كرسنايارسك التي أجريت فيها الألعاب الجامعية الشتوية 2019.

نتمنى كل التوفيق للمتزلجة الإماراتية زهرة لاري طالبة جامعة أبوظبي ممثلة الإمارات في دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية في روسيا، وتعتبر هذه المناسبة تاريخية حيث أنها تعتبر أول مرة يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً لها في المسابقة. كل التوفيق والنجاح لك يا زهرة pic.twitter.com/Tzn9iqntdT — Abu Dhabi University (@abudhabiuni) March 5, 2019

حيث تفاجأت أن كرسنايارسك مدينة كبيرة، فكانت تتخيلها مدينة أوروبية صغيرة في الجبال، لكن الواقع أبهرها، من جهة أخرى كانت تعلم أن الجو بارد جدا وكانت جاهزة له.

كما قالت إنها تلقت إقبالا دافئا من سكان المدينة، وأضافت أنها ستدعو أصدقاءها بالتأكيد لزيارة هذا المكان.

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари выступит на зимней Универсиаде в Красноярске в хиджабе pic.twitter.com/oYNzOpAQUG — ЛАНА ОЛЕГОВА (@OlegovaLana) March 5, 2019

ثم عبرت زهرة أن هذه المنافسة تعتبر خطوة كبيرة بالنسبة لي ولبلدي الإمارات، قائلة، آمل أن آتي إلى الألعاب الجامعية القادمة مع وفد كبير ونخرج حاملين علم بلدنا فهذه مشاعر لا تصدق.