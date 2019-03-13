فيينا الأولى عالميا ودبي الأفضل عربيا..تعرف على مركز مدينتك كأفضل مدن العالم للعيش

أصدر مؤشر "ميرسر" قائمته السنوية لأفضل المدن للعيش في العالم، حيث خلت قائمة الدول العشر الأوائل من أي وجود عربي.

تصدرت عاصمة النمسا، فيينا، قائمة المدن الأفضل للعيش للمرة التاسعة على التوالي في القائمة، لتحل زيورخ السويسرية في المرتبة الثانية وخلفها فانكوفر الكندية.

العاصمة النمساوية التي لطالما أشتهرت بمعالمها الأثرية وموسيقاها الكلاسيكية تفوقت على باقي المدن من حيث مستوى المعيشة.

وحلت مدينة دبي الإماراتية في المرتبة الـ74 عالميا والأولى عربيا في الوقت الذي جاءت فيه مدينة أبو ظبي في المرتبة الـ78، فيما احتلت الرياض المرتبة 164.

واحتلت القاهرة المرتبة 177، وبيروت في المرتبة 184، وجاءت دمشق في المرتبة 225 وصنعاء في المرتبة 229 وبغداد في المرتبة 231،

وفي قائمة أكثر الدول امانا تصدرت دول أوروبا الغربية القائمة، حيث جاءت لوكسمبورغ في المرتبة الأولى وخلفها هلسنكي وبازل وبرن.

يذكر بأن المؤشر يعتمد في تصنيفه على عدد من الأسس التي تتصدرها البيئة السياسية والاجتماعية بالإضافة للوضع الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليم وخدمات النقل العام والترفيه بالإضافة للبيئة الطبيعية.