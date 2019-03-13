رئيس اتحاد الكرة المصري يتحدث عن سبب اختيار الأهرامات لقرعة "كأس الأمم"

أجرى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حوارا مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

تحدث أبو ريده في حواره عن سبب اختيار منطقة الأهرامات لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقال إن اختيار هذه المنطقة بالتحديد جاء "للجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل بالنسبة".

© Sputnik . Sarah Nour El Din رئيس "كاف": مصر قد تستفيد من خبرات دول أخرى في تأمين الملاعب خلال أمم أفريقيا 2019

وأضاف أبو ريدة في حواره لموقع "كاف" : "نعمل على مدار اليوم من أجل تنظيم بطولة رائعة، ونجهز مفاجآت في حفل سحب قرعة البطولة يوم 12 أبريل/نيسان المقبل"، وأوضح: "نحن الآن نصنع التاريخ كمضيف لهذه النسخة الاستثنائية التي تضم 24 فريقًا بدلا من 16، وللمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الإفريقية ستكون البطولة في الصيف بدلا من موعدها التقليدي في شهري يناير وفبراير".

في سياق متصل، كشف أبو ريدة حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إلغاء البطولتين المحليتين الدوري والكأس، وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كورة كل يوم"، "لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي الدوري أو الكأس هذا الموسم"، وفقا لموقع "في الجول".

وتابع أبو ريدة: "الاستعدادات لأمم أفريقيا تسير بشكل جيد، وذلك لن يمنعنا من استكمال مسابقتي الدوري والكأس".