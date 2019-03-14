خليجية تنشر تفاصيل عملية الاحتيال عليها من قبل عربي وتحذر النساء (فيديو)

بثت امرأة خليجية مقطع فيديو تشرح فيه كيفية تعرضها لعملية نصب من قبل مواطن عربي، عبر تطبيق "واتساب".

وقالت المواطنة الكويتية إنها تلقت رسالة عبر الـ "واتساب" من صديقة تعرفها منذ سنوات تفوق الـ 40 عاما، حيث قام الشخص الذي سرق واتساب صديقة المجني عليها وطلب منها عبر رسائل مكتوبة إرسال مبلغ 750 دينارا لأحد الحسابات في المغرب وتجاوبت مع الطلب سريعا نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطها بصاحبة الواتساب، وفقا لصحيفة " الأنباء".

وأضافت المواطنة أنها تواصلت مع صديقتها لإبلاغها بأن المبلغ وصل إلى حسابها وإذا بها تقول لها ما عليك أمر أريد أيضا مبلغ 432 دينارا، وبحسب إفادتها فإنها تجاوبت أيضا مع الرسالة وأرسلت المبلغ وبعد ذلك ساورتها الشكوك فاتصلت بإحدى صديقاتها التي صدمتها بأن الـ "واتساب" الخاص بها سرق من قبل نصابين من المغرب وأن ذات الرسائل أرسلت لها عبر هاتف صديقتها إلى جميع معارفها المسجلين على هاتفها.

إلى ذلك نشرت مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت عن ضرورة توخي الحذر بسبب تزايد عمليات اختراق تطبيق "واتساب".

وفي وقت سابق رصدت السلطات الإماراتية ظهور نوع من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات "واتساب" عبر استخدام خاصية طلب رمز تفعيل التطبيق.