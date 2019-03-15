مواجهات نارية... نتيجة قرعة الدور الربع النهائي من دوري الأبطال

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن مواجهات نارية بين ثماني فرق متنافسة.

وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة مع فريق بورتور البرتغالي. في حين يواجه فريق يوفينتوس الإيطالي أياكس أمستردام الهولندي.

© Sputnik . قرعة دوري الأبطال

​كما أوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة مع برشلونة الإسباني. في حين يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فريق توتنهام الإنجليزي أيضا.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي قرعة الدور النصف النهائي، وأوقعت القرعة الفائز من مباراة ليفربول وبورتو في مواجهة الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة.

😎 Here is the road to Madrid… #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019

​في حين يواجه الفائز في مباراة يوفينتوس وأياكس أمستردام الفائز في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في الأول من يونيو/ حزيران على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.