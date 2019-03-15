مواجهات نارية... نتيجة قرعة الدور الربع النهائي من دوري الأبطال

وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة مع فريق بورتور البرتغالي. في حين يواجه فريق يوفينتوس الإيطالي أياكس أمستردام الهولندي.
كما أوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة مع برشلونة الإسباني. في حين يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فريق توتنهام الإنجليزي أيضا.
كما أجرى الاتحاد الأوروبي قرعة الدور النصف النهائي، وأوقعت القرعة الفائز من مباراة ليفربول وبورتو في مواجهة الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة.
😎 Here is the road to Madrid… #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019
في حين يواجه الفائز في مباراة يوفينتوس وأياكس أمستردام الفائز في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.
وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في الأول من يونيو/ حزيران على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.
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